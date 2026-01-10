Andrea Repetto respecto a la anterior forma de medir la pobreza: “Era muy poco exigente"

En conversación con Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, la economista y vicepresidenta del directorio de la Fundación Superación de la Pobreza – Servicio País, Andrea Repetto, se refirió a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen). La polémica se originó tras el cambio de metodología, donde la actual muestra un 17,3% en vez de un 4,9% que hubiese marcado el uso de la anterior.

Dentro de los temas que mencionó la economista fue al nuevo sector que representa este porcentaje. «No es el mismo grupo, ahora son familias en que hay más adultos mayores proporcionalmente. Aun no lo sabemos con certeza, pero tal vez sean uno o dos adultos mayores que viven solos o que tienen un estudiante dependiente de ellos, y que dejaron de trabajar porque ahora existe la PGU».

Según datos del Censo 2024 Chile tiene una población cada vez más envejecida, con un 14% de personas mayor a 65 años, a la vez que se reduce a un 17,7% las que son menores a 14 años. Según cifras del Instituto de Previsión Social, más de 2 millones 220 mil son beneficiarios de la PGU. Esta, «ha hecho una diferencia muy importante entre los hogares que tienen adultos mayores. Eso viene desde el pilar solidario de Michelle Bachelet, desde entonces los adultos mayores tienen tasas de pobreza más bajas que el resto», explicó la economista.

La actualización de la medición de la pobreza permite contar con información más precisa, consistente y pertinente para orientar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Repetto menciona que la anterior forma de medir «era muy poco exigente». Añade además que «si hubiéramos seguido con esa medición, tendríamos una tasa de pobreza más baja que la de Canadá. Eso no nos hace ningún sentido, es evidente que en Chile hay más pobreza que en Canadá».

En pobreza multidimensional, los resultados de la Encuesta Casen también muestran una tendencia a la baja. Aplicando la nueva metodología, la pobreza multidimensional alcanza al 17,7% de la población en 2024, mientras que en 2022 la tasa habría sido de 20%. Esta propuesta se basa en las propuestas planteadas por el Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen, influyen en el índice formas como la discriminación, el acceso a la salud, el trabajo informal, entre otros.

En el gobierno del actual presidente Gabriel Boric, el salario mínimo ha ido en alza, siendo actualmente superior a los 500 mil pesos. Además, durante el mismo periodo se aprobó la ley N° 21.484, mejor conocida como Ley Papito Corazón, que establece un mecanismo de pago permanente para las deudas por pensión de alimentos. En la entrevista realizada en Política en Vivo, la economista Andrea Repetto destaca la utilidad de estas medidas para los sectores más vulnerables, mencionando que «todas las formas de ingreso colaboran con los hogares más vulnerables».

Nuevo Gobierno

Una de las promesas del próximo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, liderado por José Antonio Kast y el Partido Republicano, es la reducción fiscal en 6 mil millones de dólares. Según Andrea Repetto, la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile (Dipres) menciona que del orden del 92% de los recursos fiscales no son «llegar y cambiar» afirma Repetto. Esto significa que en un eventual recorte fiscal del Presidente Electo José Antonio Kast, necesita una aprobación al menos, del Congreso. Esto quiere decir que “no habría espacio para recortar los US$6 mil millones que quiere Kast» afirma la economista.

El presidente electo ha mencionado que aquel recorte fiscal de 6 mil millones de dólares se dará en un plazo de 18 meses. Repetto manifestó su preocupación por la falta de coordinación entre Dipres y José Antonio Kast, manifestando que «no han dicho dónde van a recortar. Dipres no ha mencionado cuales son esos programas que no se pueden recortar y el por qué. Y, por otra parte, el presidente electo no ha sido muy claro en decir qué recortar. Aquí hay un espacio para un diálogo que nos expliquen, porque hay tanta rigidez por parte de la Dipres y tanta flexibilidad por parte del próximo gobierno».

«El primer decil de ingresos autónomos, el 10% con menos recursos, son las personas que más se han visto beneficiadas por las transferencias monetarias. Hoy ese grupo proporcionalmente tiene adultos mayores, que viven en relativa soledad y que dejaron de trabajar gracias a la PGU», dijo la economista.

La vicepresidenta del directorio de la Fundación Superación de la Pobreza – Servicio País, Andrea Repetto, menciona que «antes, las familias del 40% más vulnerable debían pedirle al Estado que le entregaran esos fondos, hoy eso se entrega automáticamente aunque las familias no las pidan. 900 mil familias están recibiendo estos recursos».

Disminución de la pobreza

Los ingresos autónomos son aquellos que obtienen las personas por cuenta propia, es decir que, no están incluidos los subsidios ni transferencias del Estado. En relación a esto, Repetto menciona que «si uno los mira, puede pensar que hay un problema mucho más grande, pero hay que observar con cuidado porque en realidad no son las mismas personas, no es la misma composición demográfica. En ese grupo, hay muchos más adultos mayores que antes. No necesariamente es una mala noticia, porque quizás han dejado de trabajar y eso es un mayor bienestar para ellos».

La economista además, analizó de manera breve los cambios que debiese entregar la reforma previsional, destacando que » debiese reducir la pobreza en varios aspectos. Primero porque la PGU aumentó, y segundo porque vienen más beneficios. Por ejemplo, al equiparar la situación de las mujeres al momento de jubilarse, reconociendo su diferencia en la longevidad».

«Parte de los ingresos autónomos que tienen estos grupos de adultos mayores son justamente los ingresos de las pensiones». La experta en economía menciona además que, «uno no puede depender solamente del crecimiento económico y tampoco puede depender solamente de las transferencias que puede hacer el Estado. Uno necesita una combinación de ambos».

Cambio en la medición

Uno de los cambios que ha marcado la Casen 2024, fue el cambio en la medición de la pobreza. Repetto mencionó que » en términos generales, hoy la medición exige una canasta básica que es más exigente que antes. Antes todo estaba hecho sobre la base de la posibilidad de consumir un cierto número de calorías saludables». Otro punto importante destaca la economista es el reconocimiento de los ingresos implícitos, calculados por las personas que son dueños de sus casas, denominado arriendo imputado, sin embargo añade que «se cambio eso y ahora contamos con dos líneas de la pobreza, una para las familias que necesitan arrendar y otra de las familias que tienen su vivienda propia y habitan en ella».

Un problema constante en la economía es la medición de la pobreza a nivel internacional, respecto a esto Repetto explica que «cada país tiene su propia medición de la pobreza. Sin embargo, tienen en común Canada, Estados Unidos y varios países de America Latina entre los que está incluido Chile, es la idea de una pobreza por ingresos, en que uno mide una canasta y se pregunta si las familias pueden financiar esa canasta con sus ingresos propios o con ayudas del Estado. Por otra parte, países europeos tienen una visión más relativa. Ellos miran la redistribución de ingresos y se fijan en el número de personas que se encuentran debajo del 40% de la mediana, esa es una pobreza relativa. No es alcanzar a comprar una canasta, es que unos estén muy lejos de otros. No existe un estándar internacional común para la medición de la pobreza».