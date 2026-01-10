Conmoción en el mundo del espectáculo por la inesperada muerte del periodista Andrés Caniulef

El periodista Andrés Caniulef falleció anoche en un departamento del centro de Santiago. El comunicador, de 48 años, fue encontrado sin vida en un edificio ubicado en la intersección de Santo Domingo con Mac-Iver, donde se encontraba de visita.

De acuerdo con las primeras informaciones, Caniulef alcanzó a avisar a su pareja que presentaba problemas de salud justo antes de desmayarse y sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El capitán Manuel Salazar de Carabineros detalló que el personal de servicio se constituyó en el lugar a las 22:30 horas, confirmando el deceso. La versión de la persona que lo acompañaba indica que el periodista se desvaneció tras manifestar que se sentía mal.

Tras el desvanecimiento, su pareja llamó al SAMU. El personal paramédico se hizo presente y realizó maniobras de Reanimación Cardiorrespiratoria (RCP), pero no lograron obtener resultados positivos, confirmando su muerte en el lugar.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La persona que lo acompañaba en el momento de su deceso se encuentra en calidad de testigo.

Andrés Caniulef forjó una destacada carrera en el periodismo de espectáculos en la televisión chilena, siendo recordado por su trabajo y por haber logrado entrevistar a figuras de renombre mundial, como la cantante Madonna.