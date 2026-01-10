Éxito masivo: Carmina Burana agota entradas y será transmitido en vivo por Radio UCHILE, UCHILETV y TVN

En solo dos horas, las entradas para la presentación de “Carmina Burana” en el Estadio Nacional se agotaron, asegurando un lleno total para el próximo sábado 17 de enero. Este concierto sinfónico es considerado un hito cultural y estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Sin embargo, el éxito de convocatoria no limitará el acceso al espectáculo. Las miles de personas que no lograron conseguir tickets podrán disfrutar la obra completa desde sus hogares, ya que el evento será transmitido en vivo y en directo a todo el país.

Transmisión masiva a nivel nacional y global

El clásico de la música, compuesto por el alemán Carl Orff, se emitirá por las pantallas de TVN y UCHILE TV. Además, Radio Universidad de Chile se sumará a la transmisión, llegando a diversos rincones a través de su señal en el 102.5 en Santiago y su señal online a nivel global.

Las transmisiones del evento se iniciarán este sábado 17 de enero a contar de las 19:30 horas.

Para la realización de este multitudinario evento cultural se han unido diversos organismos públicos y privados. Entre ellos, destacan Banco Santander como auspiciador principal, TVN para la difusión televisiva, y la productora Bizarro Live Entertainment a cargo de la organización. Otras instituciones como BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch, CMPC, Metro de Santiago, Instituto Nacional del Deporte, Parque Estadio Nacional y ACHS también auspician esta edición.