Trump amenaza con anexar Groenlandia "por las buenas o por las malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración hará «algo» con Groenlandia, ya sea «por las buenas» o «por las malas», en medio de las presiones para anexar el territorio autónomo de Dinamarca. El mandatario justificó su postura alegando motivos de seguridad nacional y el riesgo de que la isla caiga bajo el control de adversarios.

Durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca, Trump declaró: «Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos».

Trump, quien se declaró ser un «fan de Dinamarca», rechazó la soberanía danesa sobre la isla, defendiendo que Washington debe poseerla. Argumentó que una posesión ofrece una defensa más sólida que un arrendamiento. «Cuando la poseemos, la defendemos», sentenció.

Rechazo unánime desde Groenlandia

Las declaraciones del presidente estadounidense generaron una respuesta inmediata y unánime en el territorio ártico. Los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro Jens Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto rechazando el «desprecio» de Washington y urgiendo a que la diplomacia prevalezca.

Los líderes fueron categóricos al afirmar su identidad y deseo de autodeterminación: «No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses». Subrayaron que su país está gobernado por el derecho de autogobierno y el Derecho Internacional.

Hicieron hincapié en que el futuro de Groenlandia debe ser determinado únicamente por su propio pueblo y que no tolerarán presiones ni interferencias de ningún otro país.

Para ello, exigieron un diálogo «estrecho e intenso con los aliados» y adelantar una reunión en el Parlamento (Inatsisartut) para proteger el derecho del pueblo groenlandés a tomar decisiones en un momento inusual y complejo, garantizando que el proceso se base en la diplomacia y las normas internacionales.