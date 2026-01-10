"Una advertencia que no podemos ignorar": Greenpeace alerta sobre la crítica situación de incendios en la Patagonia argentina

Mientras el fuego avanza sobre el bosque andino patagónico, las organizaciones ambientales han encendido las alarmas no solo por el clima, sino por las decisiones políticas detrás de la emergencia. Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, calificó la situación actual como «una advertencia que no podemos ignorar», apuntando a la responsabilidad de las autoridades frente a la crisis climática.

«Los incendios forestales son cada vez más devastadores en un contexto de crisis climática agravados por las sequías y las altas temperaturas. Frente a este escenario, la dirigencia política debe dejar de negar o minimizar la magnitud de este riesgo», señaló Espinosa.

La experta enfatizó que el recorte presupuestario que atraviesa Argentina reduce la capacidad de prevenir y combatir los siniestros, dejando a los ecosistemas milenarios y a las comunidades «más expuestos al fuego y a la degradación».

Desfinanciamiento y monocultivos

Las cifras respaldan la preocupación de la especialista. Según informes de organizaciones como FARN y Greenpeace Argentina, la partida presupuestaria para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en 2026 contempla una caída real del 78,5% respecto a 2025. Esto ocurre en un contexto donde la superficie afectada por incendios en la Patagonia se cuadruplicó en la última temporada.

Espinosa también advirtió sobre los riesgos legislativos, como los intentos de modificar la Ley de Glaciares, y el peligro de las plantaciones forestales exóticas.

«Las plantaciones extensivas de pino y eucalipto favorecen la propagación de los incendios, ya que conforman un material altamente inflamable (…) Su elevado consumo de agua profundiza la crisis hídrica, creando verdaderos corredores de material combustible», explicó.

Para la vocera de Greenpeace, la solución es urgente y requiere voluntad política transfronteriza: «Se necesitan más recursos para la prevención, la educación ambiental y brigadistas capacitados (…) tanto en Argentina como en Chile. Actuar a tiempo va a salvar vidas».