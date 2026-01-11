Chile ofrece apoyo a Argentina para combatir los devastadores incendios en la Patagonia

La emergencia desatada por los incendios forestales en la Patagonia argentina ha provocado reacciones a nivel regional. En este contexto, el Gobierno de Chile manifestó su disposición a colaborar con Argentina en las labores de control y extinción del fuego que afecta a amplias zonas del sur del país vecino.

El ofrecimiento fue realizado por el canciller Alberto van Klaveren, quien, a través de sus redes sociales, destacó que la solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos entre países hermanos en momentos de adversidad.

Fuego fuera de control en Puerto Patriada

Uno de los focos más complejos se localiza en la zona de Puerto Patriada, en la Patagonia argentina, donde el fuego ha consumido más de 5.500 hectáreas. En el lugar, cientos de brigadistas y voluntarios trabajan sin descanso para intentar contener un incendio que permanece fuera de control y que mantiene en alerta a pequeñas comunidades de la región.

Esta situación ocurre a solo un año de los peores incendios registrados en la Patagonia en las últimas tres décadas. Desde la localidad de Epuyén, una de las zonas más afectadas, la residente Flavia Broffoni describió la magnitud de la emergencia señalando que «no hay manera de describir lo que se está viviendo. Hay focos en todos lados, cada 5 minutos se anuncia un nuevo foco de incendio. Es un infierno».

El incendio se inició el lunes en el balneario Puerto Patriada, ubicado a unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Pese al esfuerzo de los equipos de emergencia, el fuego avanzó rápidamente, devorando miles de hectáreas de vegetación y rodeando la pequeña localidad de Epuyén, un paraje de poco más de 2.000 habitantes.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, advirtió que, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para el fin de semana, «las próximas 48 horas serán vitales» para lograr contener el avance del fuego. La autoridad precisó que cerca de 3.000 turistas en Puerto Patriada y 15 familias de la zona de Epuyén debieron ser evacuadas, y que más de diez viviendas resultaron destruidas por las llamas.