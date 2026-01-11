Congreso Futuro 2026: Guido Girardi advierte que “el campo de batalla de las plataformas digitales es el cerebro humano”

Con más de 130 expositores, cerca de 90 invitados internacionales, tres premios Nobel y presencia en todas las regiones del país, se realizará entre el 12 y el 17 de enero el Congreso Futuro 2026. Esta instancia de divulgación científica se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes en Chile y el mundo para discutir cambios tecnológicos, sociales y culturales que están redefiniendo la humanidad.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, subraya que el evento se ha posicionado “como uno de los cuatro más importantes del planeta”.

“Vienen expertos en todas las fronteras que hoy día nos están apasionando, o sea, qué está pasando con la inteligencia artificial, con la robótica, qué está ocurriendo con el futuro del trabajo, si va a haber trabajo o se va a sustituir al humano”, planteó acerca de la relevancia del espacio.

Esta edición volverá a realizarse en el Centro CEINA, en pleno centro de Santiago, con una capacidad para 1.200 personas por día, con presencia también en todas las regiones del país y transmisión digital abierta, y entradas gratuitas que pueden adquirirse en congresofuturo.cl.

Principalmente, Girardi valoró que, más allá de su envergadura, el evento se presenta como un espacio transversal que reúne a universidad públicas y privadas, la Academia Chilena de Ciencias, el Congreso Nacional, gobiernos regionales, municipios, el mundo empresarial y todos los sectores políticos. “Esto es algo que une a Chile en primer lugar. Aquí están todos los actores políticos, el centro, la izquierda, la derecha. Esto es un bien público”, enfatizó.

¿Qué humanidad queremos ser?

El lema del Congreso Futuro 2026 condensa la magnitud de las preguntas que se pondrán sobre la mesa: “Qué humanidad queremos ser”. Para Girardi, no se trata de una consigna solamente retórica, sino de una interrogante urgente frente a las transformaciones tecnológicas.

“Estamos viviendo por primera vez transformaciones de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, de la manipulación genética que eran impensadas. Hoy día se pueden modificar genes, se pueden reprogramar los genes de las células”, ejemplificó el también exparlamentario sobre los temas a tratar en esta edición.

Entre sus principales ejes, el impacto de la IA en el trabajo, la medicina y la vida cotidiana se tomará la discusión. Girardi advierte que el cambio es cualitativo. “Antes la inteligencia artificial era específica, como Waze, solo sabía de geolocalización. Ahora es generalista”, explicó.

Ese salto, según señaló, redefine la relación entre humanos y máquinas: “Empieza a competir con lo humano y va a saber más que los humanos en todos los campos. Tal vez en cinco años más, la inteligencia artificial va a hacer todo lo que hacen los seres humanos mejor, en todos los ámbitos”.

Frente a ese escenario, Girardi plantea una discusión incómoda pero necesaria. “Tal vez vamos a tener que decir que, aunque las máquinas hagan todo mejor que los seres humanos, nos vamos a preservar ciertas competencias humanas y no se las vamos a entregar a las máquinas para que no nos reemplacen”, expuso.

Regulación, ética y el futuro del trabajo

En su mirada, Girardi insistió en que el problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de reglas. “Hoy día el mundo puede fabricar armas nuclear, pero en teoría no se hace, porque está regulado”, ejemplificó, trasladando esa lógica a la IA.

“A lo mejor la inteligencia artificial no va a ser obligatoria en todos los ámbitos donde pueda reemplazar las capacidades humanas, para evitar la fragilización y precarización del espacio laboral”, reflexionó.

En esa línea, el Congreso Futuro incluirá una cumbre de filósofos, con siete de los pensadores más influyentes del mundo, para debatir si la humanidad seguirá siendo humana o transitará hacia una condición poshumana. “Si va a haber humanidad, si va a haber humano, si nos va a reemplazar la inteligencia artificial”, detalló Girardi sobre el foco de esta cumbre.

Datos, plataformas y el nuevo campo de batalla

Uno de los diagnósticos sobre el escenario actual más críticos que aporta Girardi es el poder de las plataformas digitales. “Los datos son el combustible del futuro”, aseguró, señalando que Google, Facebook y otras redes “se han apropiado de algo que le pertenecía a toda la humanidad”.

El problema, explicó, es estructural: “El campo de batalla de las plataformas digitales es el cerebro humano. Para capturar datos, hay que capturar la atención. Y lo que captura la atención es la violencia y la desinformación. Los algoritmos amplifican los contenidos falsos y violentos, y marginan los contenidos positivos”.

Desde ese prisma, llamó a igualar las reglas del mundo digital con las del mundo analógico. “Si una radio hace apología al nazismo, puede tener problemas legales. ¿Por qué en redes sociales eso no tiene consecuencia?”, planteó.

Política, democracia y futuro

Finalmente, el exparlamentario entregó una visión política del futuro para las políticas públicas en ciencia y tecnología con el cambio de gobierno a una postura más conservadora como la de José Antonio Kast.

“Prefiero no actuar desde el prejuicio, sino desde la convicción de que Chile tiene una oportunidad gigantesca. Chile puede ser el líder mundial de energía del futuro”, mencionó en primer lugar.

Por ello, reiteró que el Congreso Futuro tiene un carácter transversal y que la Fundación Encuentros del Futuro cuenta con “exministros de Piñera, de Bachelet, de Lagos, tiene a científicos, tiene empresarios”.

Así, Girardi llamó al futuro gobierno de José Antonio Kast a que esté “comprometido con la ciencia, la democracia y un desarrollo equitativo”.

“Si no tenemos acuerdos, si los chilenos y chilenas no se ponen de acuerdo, lamentablemente podemos hacer que esta oportunidad, que es maravillosa, naufrague y además, si no somos capaces de tener acuerdos, no vamos a resolver los problemas ni de salud, ni de educación, ni de vivienda, ni de seguridad. Yo espero que seamos capaces de construir acuerdos en el bien del país y de la mayoría. Entonces, no tengo por qué actuar desde el prejuicio”, cerró.