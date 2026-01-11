Criteria: Boric llega a 33% de aprobación a dos meses de dejar el cargo

A solo dos meses de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast (11 de marzo), la última encuesta Criteria, levantada entre el 6 y 8 de enero, situó al Presidente Gabriel Boric con un 33% de aprobación, un punto menos que en diciembre de 2025. La desaprobación al Mandatario alcanzó el 59%. El respaldo al gobierno, en general, se mantuvo estable con un 31% de aprobación y un 61% de desaprobación.

Kast frente a la comparación histórica

El estudio también midió la recepción ciudadana hacia el presidente electo, José Antonio Kast, contrastándola con la que obtuvo Boric en enero de 2022. La medición reveló que Kast generó un mayor porcentaje de «satisfacción» que su antecesor.

Ante la pregunta sobre la satisfacción con el resultado de la elección presidencial, un 58% de los encuestados se declaró satisfecho o muy satisfecho con la victoria de Kast en 2026, una cifra significativamente más alta que el 48% que se declaró satisfecho con la elección de Boric en 2022.

Respecto a la opinión sobre el presidente electo, los números fueron similares: un 47% tuvo una opinión buena o muy buena de Boric en 2022, frente a un 48% que manifestó lo mismo sobre Kast en 2026. Las percepciones regulares, sin embargo, bajaron de 24% a 19% para el nuevo Mandatario, mientras que las negativas subieron de 24% a 29%.

Cohesión social y menos división

Criteria también exploró el clima social tras la reciente elección. Los resultados sugieren que la victoria de Kast generó una mayor sensación de cohesión y menos división en comparación con el proceso que llevó a Boric al poder cuatro años atrás.

Tras la elección de Boric, un 32% estuvo de acuerdo con la frase «El país está en una senda de reconciliación». En 2026, tras la victoria de Kast, ese porcentaje aumentó a un 45%. De manera inversa, respecto a la afirmación «El país ha quedado dividido después de esta elección», un 39% estuvo de acuerdo en el caso de Boric, mientras que en el caso de Kast el porcentaje bajó a un 29%.

Venezuela: Aprobación a la intervención de EE.UU.

El sondeo incluyó un apartado sobre la intervención militar estadounidense en Venezuela del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ante la consulta sobre estos acontecimientos, un 54% de los encuestados declaró tener una opinión positiva o muy positiva, un 27% se mostró neutral y un 19% expresó una visión negativa.

Sobre el futuro de Venezuela, un 57% de los encuestados cree que el país estará mejor en un año, un 29% estima que seguirá igual y un 14% considera que estará peor.

Finalmente, Criteria preguntó por las motivaciones detrás de la intervención. Un 58% cree que el principal interés de Estados Unidos está en el petróleo y otros recursos naturales, mientras que solo un 25% piensa que la incursión buscó defender el Estado de derecho frente a amenazas como el narcotráfico y el terrorismo.