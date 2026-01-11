Defensa de Cathy Barriga busca reabrir investigación y presenta informe que "descartaría el déficit"

La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitó al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la reapertura de la investigación por diligencias pendientes. Esta acción se produce luego del cierre de la indagatoria, declarado el 30 de diciembre pasado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En dicha fecha, la fiscalía ingresó al tribunal la acusación formal contra la ex jefa comunal por los delitos de fraude al fisco por $33.500 millones, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Por el conjunto de estos delitos, la fiscalía pidió penas que, en total, superan los 23 años de cárcel. El detalle de las penas incluye 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

Informe clave que «descartaría el déficit»

El tribunal ya había fijado la audiencia de preparación del juicio oral para el 3 de febrero. Sin embargo, la defensa de Barriga, a cargo del abogado Cristóbal Bonacic, presentó un escrito solicitando reabrir el caso y pidiendo una serie de diligencias, incluyendo informes a la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Municipalidad de Maipú sobre presupuestos, ingresos y gastos.

La estrategia de la defensa se basa en un informe contable que, según Bonacic, descartaría el déficit de $33.500 millones por el cual se acusa a la exjefa comunal.

El abogado explicó que la municipalidad financió en diciembre de 2024 un informe técnico para analizar la capacidad de pago entre 2020 a 2024. “Ese informe, que está en poder de la municipalidad —que por cierto, no lo entregó voluntariamente a la carpeta de investigación— da cuenta que en cada uno de esos años tuvieron siempre la capacidad de pago, por lo tanto (…), este supuesto déficit es inexistente”, afirmó.

Querellante de Maipú minimiza el documento

Desde la Municipalidad de Maipú, el abogado querellante José Pedro Silva Santa Cruz, respondió que el documento mencionado por la defensa “no tiene nada que ver con la causa penal”.

Silva Santa Cruz agregó que el documento es, en realidad, un informe de clasificación de riesgo financiero sobre la situación actual de la municipalidad para poder endeudarse, y no un informe pericial que desmienta el fraude. El abogado puntualizó que, para esos fines, en la causa existen tres informes periciales emitidos por la Contraloría que sí acreditarían el fraude.