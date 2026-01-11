Johannes Kaiser descarta asumir como ministro en el futuro gobierno de Kast

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aclaró este domingo que no asumirá ningún cargo en el futuro gobierno de José Antonio Kast, desmarcándose así de las especulaciones mediáticas que lo vinculaban con el Ministerio de Defensa.

En una entrevista con Mesa Central en Canal 13, Kaiser sostuvo que las especulaciones solo «están haciendo probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del presidente» electo. Añadió que, si hubiese sido una persona de interés para ser ministro, ya habrían hablado con él. «Lo único que queda son especulaciones», afirmó.

Sin ofertas y el rol independiente del PNL

Consultado sobre si Kast le había planteado alguna propuesta directa, Kaiser fue enfático al responder que no. “A mí personalmente no, y tampoco le pedí. Yo no le he pedido nada, y él no me ofreció nada. Y en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada, es que no pasa nada”, sentenció.

Respecto a la participación de su partido en el futuro Ejecutivo, Kaiser explicó que el Partido Nacional Libertario aún no tiene una definición respecto a su rol. En caso de que el PNL quede fuera del gobierno, el excandidato aseguró que el partido mantendrá una postura de independencia:

“Va a hacer aquello que cree que es mejor para la patria, va a defender sus principios y va a criticar donde considere que tiene que criticar y va a apoyar donde considere que tiene que apoyar… Vamos a ser un partido que está fuera del gobierno, punto”, subrayó. Esta postura, aclaró, no implica un alineamiento automático con la oposición, sino una independencia en cada tema legislativo.

En cuanto a las prioridades del PNL, enfatizó que su foco estará en el avance de la agenda de emergencia que se ha planteado. «Si el gobierno avanza en la solución de esos problemas, nosotros vamos a ayudar en la solución de esos problemas”, concluyó.

El excandidato presidencial Johannes Kaiser descartó asumir cualquier cargo ministerial en el gobierno electo de Kast, desmarcándose de las especulaciones sobre Defensa. El líder del PNL