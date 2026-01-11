Posible gabinete de Kast genera polémica por acusaciones de "conflictos de interés"

Cuando faltan poco menos de 60 días para que José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, la conformación de su equipo ministerial ha pasado de la especulación a la confrontación política directa.

Los nombres que circulan en la prensa, particularmente en el área económica, han desatado críticas desde el actual oficialismo (Frente Amplio, PC, PPD), quienes acusan riesgos de conflictos de interés, mientras que la futura coalición de gobierno defiende la necesidad de perfiles técnicos para reactivar la inversión.

El factor Quiroz y la sombra de la colusión

El punto más álgido de la discusión se centra en el eventual nombramiento del economista Jorge Quiroz (posible carta para Hacienda o Economía). Desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez fue tajante al recordar el pasado del consultor.

«Jorge Quiroz es una persona que fue directo contribuyente en una de las afectaciones más grandes a la familia chilena: la colusión de los pollos y las farmacias (…) Plantea que la principal preocupación va a ser bajar los impuestos a los súper ricos y desregular. A mí me parece preocupante», sentenció Martínez.

En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa (PPD) manifestó su inquietud por la integración de figuras ligadas al empresariado. «Me preocupa mucho la integración de figuras (…) que puedan tener evidente conflicto de interés o que estén vinculados a casos de colusión, como ocurre con su eventual ministro Jorge Quiroz. Estos casos ya los vimos en el gobierno de Sebastián Piñera y le hicieron un tremendo daño al país», advirtió Ulloa.

Republicanos y RN: «Mérito» y «Emergencia»

Frente a los cuestionamientos, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, defendió la autonomía del Presidente electo y la idoneidad de los perfiles técnicos para enfrentar la crisis económica. Consultado por el posible nombramiento del economista Francisco Pérez Mackenna, respondió:

«El nombre que usted señala tiene méritos, por supuesto que sí, tiene conocimiento y experiencia para lo que necesitamos como país, que es volver a traer la inversión de verdad», señaló Romero, aludiendo a la necesidad de dar certezas a los inversionistas. El parlamentario agregó que, más allá de nombres específicos, el objetivo es solucionar problemas de gestión, criticando duramente el desempeño de la actual administración en Salud y listas de espera.

Por su parte, Andrea Balladares (RN) confirmó la disposición de su partido a colaborar en lo que denominó un «gobierno de unidad y emergencia». Balladares valoró positivamente la posible inclusión del senador José García Ruminot en el gabinete:

«Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario histórico, pueda ser parte del gabinete del Presidente Kast (…) Hemos puesto a disposición equipos y experiencia para sacar a Chile adelante«, afirmó.

Tensión por el «tono» de la transición

Más allá de los nombres, el clima político de la transición se ha visto enrarecido. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, criticó la actitud del mandatario electo, acusándolo de mantener una lógica proselitista.

«Pareciera que todavía seguimos en campaña (…) Lo que está transcurriendo de parte del Presidente electo es una disputa de discutirle todo lo que diga el Presidente en ejercicio Gabriel Boric para la platea», analizó Carmona.

Esta visión fue compartida por Constanza Martínez, quien señaló que a Kast «le falta poder ponerse el traje de estadista», cuestionando la improvisación en sus anuncios económicos.

Sin embargo, desde la vereda republicana, Agustín Romero desestimó las críticas y llamó a la izquierda a reflexionar sobre su derrota electoral: «La izquierda no representa lo que los chilenos piden: seguridad, orden y trabajo. Por algo seis de cada diez chilenos prefirieron el cambio».

Se espera que en los próximos días se intensifiquen las reuniones en la «Moneda Chica» de Kast para afinar la nómina definitiva, donde también suenan nombres como Guillermo Turner para Defensa y se especula sobre el rol que podrían jugar figuras del ala más dura, como Johannes Kaiser, versus independientes moderados.