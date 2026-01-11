Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de abril de 2026


Transición tensa: Gobierno acusa a Kast de "congelar" el diálogo legislativo con la oposición

La ministra Camila Vallejo advirtió que el diálogo con la oposición para destrabar proyectos como Sala Cuna y el fin del CAE se interrumpió abruptamente. La vocera acusó que el cambio de actitud ocurrió tras "intervenciones" del presidente electo.

La ministra Camila Vallejo advirtió que el diálogo con la oposición para destrabar proyectos como Sala Cuna y el fin del CAE se interrumpió abruptamente. La vocera acusó que el cambio de actitud ocurrió tras "intervenciones" del presidente electo.

Política

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió este domingo que las conversaciones con la oposición para destrabar proyectos legislativos del Ejecutivo se encuentran congeladas. Según señaló, el quiebre se produjo tras las intervenciones del presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo, tensando la transición a dos meses del cambio de mando.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Vallejo destacó las urgencias legislativas que el Ejecutivo busca impulsar en los dos meses restantes de mandato, iniciativas que considera «transversales para la ciudadanía». Entre ellas mencionó la sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidado y el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante la creación del Fondo de Educación Superior (FES).

Quiebre abrupto y «tirarle la cadena»

La ministra sostuvo que, pese a existir acuerdos técnicos avanzados en estas materias, el diálogo político se interrumpió de manera abrupta. “Pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó”, afirmó la vocera.

Consultada sobre si Kast habría instruido directamente a los parlamentarios de oposición, Vallejo respondió que el giro se produjo “desde arriba o desde su equipo”. Subrayó que «hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono”.

Frente a este escenario, la vocera de Gobierno hizo un llamado a recomponer el diálogo, instando a que, «por el bien del país y de esta forma de hacer política que hemos logrado construir, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen en acuerdos políticos”.

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