Alcaldesa Delfino y ley de reajuste: “Queda corta para hablar del fondo, que es cómo pensamos el Estado”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, se refirió al impacto del reajuste del sector público en el presupuesto de las municipalidades.

La también alcaldesa de Quinta Normal apuntó a la ausencia de los municipios en el debate del proyecto, algo que, a su juicio, se repite en diversos trámites legislativos. “No solamente ocurre en términos del empleo público, sino que también en muchas de las leyes y no ahora, desde siempre, hay muchas atribuciones y responsabilidades que se le otorgan a los municipios, que involucran recursos, sin recursos, sin preguntarnos”, indicó.

La también alcaldesa de Quinta Normal, agregó que: “En particular en términos del empleo público, a nosotros nos tocó cuando recién llegamos a la alcaldía, 2021 pero para el 2022, el reajuste más grande a propósito de la inflación, que creo que fue cerca del 14% y eso sale desde los recursos municipales. Entonces, todo lo que se legisla a nivel nacional repercute a nivel municipal y es siempre con los recursos propios de la municipalidad”.

Respecto a la controversia sobre la dotación de empleados públicos, la autoridad comunal aseguró que debería darse “un debate respecto a cómo queremos estructurar el empleo público, que tiene ciertas falencias y dificultades».

«Cuando tú despides una persona no tiene derecho a la indemnización, existen diferencia en las contrataciones, todavía tenemos personas a honorarios que hacen, por ejemplo, funciones permanentes, etcétera. Existe esa realidad, pero por otro lado, también requerimos conversar en serio respecto a la estructura de la planta municipal y a la modernización del Estado”, detalló.

Para Delfino, es necesario avanzar en procesos de evaluación y “desvinculación a personas que no siempre cumplen su rol y que es muy difícil hacerlo en el empleo público por todas las disposiciones de la Contraloría, de los propios tribunales de justicia, etcétera, pero también recordando sus derechos”.

“Esto, obviamente, involucra una conversación mucho más de fondo y profunda, pero yo creo que para hablar de un buen y mejor Estado, que dé respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos y vecinas en el caso de los municipios, se requiere hablar sobre la modernización del Estado y del empleo público, creo que eso es fundamental”, argumentó.

En el caso de las limitaciones del Estatuto Administrativo, por ejemplo, la alcaldesa señaló la importancia de repensar el empleo público también por el valor que se le otorga al Estado. “Creo que hay que ser implacables, quienes defendemos el Estado y queremos sea más grande, mejor. Efectivamente faltan persona en puestos claves como salud, las policías, educación, etcétera, pero también el Estado tiene que funcionar bien y ser un ejemplo de probidad en términos éticos, para eso esta ley se queda corta, o sea, hay que hay que abordar mucho más y mucho más de fondo respecto a cómo funciona el Estado”, dijo.

Específicamente sobre las denominadas “normas de amarre” dentro del proyecto de ley de presupuesto, la autoridad apuntó que: “Preferiría, la verdad, que se hablara del empleo público en términos más globales, como lo estamos hablando ahora. Hay varias experiencias de países que han hecho modernización del Estado incluyendo sus trabajadores y trabajadoras en procesos de evaluación, etcétera”.

En línea con lo anterior, la alcaldesa aseguró: “Esta ley la verdad se queda corta para poder hablar sobre el fondo, que es cómo pensamos el Estado, así como en sus trabajadores y trabajadoras en términos de resguardar sus derechos. Porque también es verdad que hay una parte de los trabajadores del Estado que tienen precariedad ahora. Pero también (es necesario) hacer un Estado más moderno y mejor”.

Sobre la PAES y los SLEP

En cuanto a los recientes datos que entregó la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y las críticas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la autoridad afirmó: “No hay blanco y negro (…) hay municipios que lo hacen bien, otros que han quedado más al debe y por lo tanto creo que este análisis es mucho más profundo y se requiere tener la voluntad política para seguir profundizando y fortaleciendo la educación pública. Ahora, obviamente que duele no tener colegios públicos dentro de los ranking odiosos que hay de los 100 mejores colegios con los 100 mejores puntajes, etcétera”.

“Pero creo que esta discusión amerita una reflexión más profunda y no solo decir, ‘los SLEP no sirven’ o ‘los municipios se roban la plata’. Esas frases tan grandilocuentes yo diría que hay que analizarlas en su justa medida. A los SLEP les ha ido mejor, a un grupo al menos, en el Simce hay un grupo que ha elevado sus puntajes en la PAES. Entonces, pensemos en cómo el sistema puede generar integración social, cohesión social”, enfatizó.

En ese sentido, Delfino, apuntó a que “todos los países desarrollados han fortalecido su educación, cuando hablamos de un Chile mejor y más seguro, se hace a través de la educación. Entonces, no tenemos grandes frases grandilocuentes para la prensa, pensemos con datos, veamos a quiénes les va mejor, por qué les va mejor, dónde hay que poner los énfasis y a avanzar”.