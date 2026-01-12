ANEF insta a las bases y dirigencias del Sector Público a "presionar" al Congreso para aprobar la ley de reajuste

Ad portas de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados discuta hasta total despacho el proyecto de reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del Sector Público, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, realizó un urgente llamado a la acción dirigido a toda la base sindical del país.

Pérez Debelli enfatizó la necesidad de una «presión» coordinada sobre el Poder Legislativo. «Queremos reforzar lo que ya conversamos con nuestras dirigentes y dirigentes nacionales de base», señaló el líder sindical.

Así, instó a las dirigencias tanto como la «gente de base» y «consejos regionales» a «activar la red de coordinación». «El objetivo es que cada parlamentario y parlamentaria asuma el desafío que nos hemos planteado como ANEF y también como el sector público: la aprobación de la ley de reajuste», aseveró.

«Es imperativo mantener el debate en primera línea de manera permanente, a contar de esta semana y la próxima, hasta que se promulgue la ley de reajuste general. Ese es el objetivo final de todas las organizaciones de nuestro sector público», subrayó el presidente de la ANEF.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, recuerda a la dirigencia base de la Agrupación que se debe «rodear» el debate legislativo del proyecto de ley de reajuste para el sector público, durante toda esta semana y la próxima, ya que es urgente su aprobación. pic.twitter.com/8x4duJwvdJ — ANEF (@anefchile) January 12, 2026

«Coordinación, comunicación y presión a cada parlamentario y parlamentaria», enfatizó a modo de cierre el dirigente.

La iniciativa legal que hoy debe ser votada ha estado en el centro de un intenso debate. La oposición ha criticado duramente al Gobierno por incluir inicialmente una cláusula que, según ellos, constituía un «amarre» para los funcionarios que ingresaron al Estado durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

La disposición original establecía mecanismos que dificultaban el despido o la no renovación de contratos, además de permitir a estos funcionarios recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) si consideraban injustificada su salida, siempre que tuvieran al menos dos años de servicio.

No obstante, el Ejecutivo introdujo un cambio significativo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, precisó en entrevista con radio Duna que el derecho a reclamo ante la Contraloría se limitará. «Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a establecer que el derecho a reclamo sea solo para quienes ingresaron al Estado hace al menos cinco años«, afirmó el secretario de Estado.