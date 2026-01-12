“Chile no tiene futuro sin ciencia”: Presidente Boric y José Antonio Kast coinciden en el Congreso Futuro 2026

Este lunes, con la presencia del Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, además de diversas autoridades del país como ministros de Estado, diputados y senadores, la presidenta de la Corte Suprema, rectores de universidades —entre ellas la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés— se dio el puntapié inicial en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional a la edición 15° del Congreso Futuro.

Este es el mayor encuentro de ciencia, tecnología, humanidades y pensamiento crítico de Chile y América Latina, que se extenderá hasta el próximo 17 de enero bajo el lema central: “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”.

La ceremonia de apertura congregó a autoridades del mundo político, académico y científico, así como a exponentes nacionales e internacionales, incluidas figuras de alto impacto global invitadas a debatir los grandes desafíos del presente y del porvenir. La edición 15° de este encuentro contará con 120 oradores, 40 nacionales y 80 internacionales, realizándose en el Centro Cultural CENIA en Arturo Prat.

Uno de los momentos más destacados del lanzamiento del Congreso Futuro 2026 fue la presencia conjunta —y poco frecuente— del Presidente de la República, Gabriel Boric, y del presidente electo, José Antonio Kast. Ambos se dieron un saludo distendido, manteniendo un tono republicano ante una instancia que busca unir al país en torno a la discusión sobre el futuro.

El tono del Presidente Gabriel Boric en su discurso estuvo centrado en la reflexión ética y social que plantean los avances tecnológicos, especialmente en áreas como la inteligencia artificial. El Mandatario advirtió sobre el riesgo de que las decisiones se automaticen sin una adecuada gobernanza humana.

“Si delegamos decisiones en nombre de la rapidez, sin detenernos a preguntarnos qué estamos perdiendo en el proceso, creo que tenemos un problema. Porque cada decisión automatizada lo que termina siendo es reducir el espacio de la deliberación humana”, expresó en su intervención el Presidente Boric.

Aún así, el Jefe de Estado destacó que las nuevas tecnologías “no solo son una tremenda oportunidad de futuro, lo están siendo hoy”.

Por su lado, el presidente electo, José Antonio Kast, también fue invitado a dar un discurso ante las autoridades presentes. Su alocución se centró en un mensaje de respaldo a la comunidad científica y tecnológica, afirmando que su futura administración no debilitará el conocimiento ni el apoyo a la ciencia en Chile.

“Congreso Futuro no es un evento más. Es una señal profunda de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo”, destacó el republicano.

Además, llamó a que se utilicen los recursos en estas materias para el crecimiento del país. “Chile no tiene futuro sin ciencia”, mencionó, también indicando que sorprenderá con una agenda que estará orientada al desarrollo científico, la innovación tecnológica y la alfabetización digital.

“Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia. Quiero responder mirándolo de frente, diciéndole que eso no va a ser así. Como siempre digo, los vamos a sorprender”, expresó Kast.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y fundador del Congreso Futuro, Guido Girardi, también se refirió al significado del evento en el contexto contemporáneo. Girardi subrayó que el Congreso no solo es un espacio de divulgación del conocimiento científico, sino un foro indispensable para mirar hacia adelante, unir distintas perspectivas y abrir diálogos más allá de la inmediatez de la política cotidiana.

“Enfrentamos una tecnología maravillosa que abre oportunidades gigantescas, pero que es distinta a todas las anteriores. Hasta ahora, las tecnologías aumentaban las competencias humanas. El problema es que hoy tenemos una tecnología viva que se programa a sí misma”, reflexionó el exsenador en su discurso.

Junto con lo anterior, planteó lo que significa una instancia como el Congreso Futuro en la actualidad: “Estamos en la periferia, pero la invitación es que estemos en el centro del futuro. Y como hemos dicho muchas veces antes, el pasado nos dividió, pero necesitamos que el futuro nos una”.