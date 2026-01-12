Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de abril de 2026


Diego Moya se consagra campeón del IRONMAN 70.3 Pucón 2026 y marca un nuevo récord histórico

Por su parte, en la categoría femenina, la atleta mexicana Cecilia Pérez se adjudicó el primer puesto con un crono de 04:22:39, alcanzando el bicampeonato.

Por su parte, en la categoría femenina, la atleta mexicana Cecilia Pérez se adjudicó el primer puesto con un crono de 04:22:39, alcanzando el bicampeonato.

Deportes

El triatleta del Club Deportivo UC, Diego Moya, se quedó con el primer lugar en el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026 tras completar la competencia con un tiempo de 03:42:07, registrando el mejor tiempo histórico de la prueba. El segundo lugar fue para el argentino Luciano Taccone, con un crono de 03:50:54, mientras que el tercer puesto lo obtuvo el chileno Martín Baeza, quien finalizó la carrera en 03:53:00.

“De principio a fin me impuse un ritmo muy exigente. No venía por el récord, mi objetivo era quedarme con la victoria. Con el francés Lebot mantuvimos una intensidad muy alta en el segmento de ciclismo. El récord fue sorpresivo, pero me sentía con muy buenas piernas. Agradezco profundamente el apoyo del público, y esta victoria también es para Matías Opitz, que nos estuvo acompañando desde el cielo”, señaló Diego Moya, ganador del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026.

Martín Baeza

Martín Baeza.

Mujeres de Acero

En la categoría damas, se impuso la mexicana Cecilia Pérez quien obtuvo el primer lugar y bicampeonato de la “Carrera más linda del mundo” al cronometrar un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 39 segundos. En segundo lugar, lo consiguió la argentina Romina Biagioli (04:29:11) y cerrando el podio en tercer lugar la triatleta del Club Deportivo UC, Francisca Garrido con un tiempo de (04:29:21).

Francisca Garrido Pucon 2026

Francisca Garrido.

“Estoy muy contenta, pero muy cansada. Como siempre, Pucón me sorprendió, lo sufrí, pero a la vez lo disfruté. Es increíble venir a esta ciudad, con tanta historia y el apoyo del público durante el recorrido. Espero el próximo año poder volver a competir” comentó la ganadora y bicampeona del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 70.3 Pucón 2026, Cecilia Pérez.

La competencia contempló un circuito de 1.900 metros de natación en el lago Villarrica, con la imponente imagen del volcán como telón de fondo. Posteriormente, los 90 kilómetros de ciclismo se desarrollaron por el camino internacional rumbo a los deslumbrantes paisajes de Curarrehue, mientras que el cierre de la prueba estuvo marcado por los 21 kilómetros de trote a través de la península de Pucón y sectores de la ciudad.

 

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