Dorothy Pérez crítica proyecto de reajuste al sector público: "Afecta directamente a la carrera funcionaria"

Este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió la ley que otorga el reajuste general de remuneraciones en el sector público, en medio de los cuestionamientos de la oposición por el supuesto «amarre» a funcionarios que incluyó el Gobierno al proyecto.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció en conversación con Radio Duna una modificación en el eje clave de esta iniciativa: «Solo aquellas personas que están trabajando a contrata hace cinco años o más podrían acceder a reclamar ante Contraloría».

La disposición original establecía mecanismos que dificultaban el despido o la no renovación de contratas, además de permitir a los funcionarios recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) si consideraban injustificada su salida, siempre que tuvieran al menos dos años de servicio.

Asimismo, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que «los funcionarios de confianza cesan sus funciones con el cambio de mando».

La contralora general, Dorothy Pérez, señaló que «en la práctica, más allá de que puede ser muy loable el hecho de que no haya discriminaciones arbitrarias, lo cierto es que el efecto concreto es que esto afecta directamente a la carrera funcionaria», advirtió.

La carrera funcionaria está dividida en dos grupos, el personal de planta y el de contrata. Los primeros, son aquellos que tienen una relación laboral permanente con el Estado, además de accesos a beneficios y garantías laborales.

Por otra parte, los funcionarios a contrata son aquellos cuya relación con el Estado es temporal, por lo que no tienen acceso a los mismos beneficios que los de planta.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, adelantó que la oposición votará en contra de la llamada norma de «amarre». «Hemos conversado como oposición y decidimos que esta norma de ‘amarre’ va a quedar votada en contra, y esperamos que no se apruebe», aseveró.