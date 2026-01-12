Educación pública, gratuita y de la mejor calidad, se puede

Durante los días 17 y 18 de diciembre se realizaron en el Liceo Bicentenario Víctor Jara de la comuna de Peralillo, en la Región de O’Higgins, las Cuartas Jornadas Educacionales “Re Imaginar la Escuela”. Desafíos y oportunidades para Crear Futuro. Invitado a exponer en la jornada, quedé impresionado por algunos aspectos y presentaciones que quiero comentar.

Primero, resaltar la importancia de iniciativas como esta, que surgen en una comuna pequeña pero con una visión de la gestión pública que se proyecta no solo a nivel nacional sino que trasciende nuestras fronteras. El impulsor de estos encuentros ha sido el profesor Miguel Rivera Alvarado director del Liceo Bicentenario Víctor Jara que ha logrado entusiasmar a docentes, profesionales de la educación y estudiantes para dar cuenta de una comunidad viva que se involucra en la visión de un establecimiento abierto al mundo y a incorporar al mundo en su quehacer. La comunidad escolar ha hecho suyo el llamado de la UNESCO a re imaginar el futuro de la educación y en este empeño han concitado el apoyo del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, cuya rectora Rosa Devés Alessandri fue una de las protagonistas de la jornada inaugural.

Ya en el desarrollo de las jornadas, hubo dos presentaciones que dan sentido al título de estas palabras, la primera de ellas a cargo del profesor Víctor Reyes Reyes director del Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás de la comuna del mismo nombre. A través de un proceso innovador, rompiendo con las rigideces del sistema, este liceo ha logrado resultados que lo han posicionado como el mejor de los Liceos Bicentenarios de Chile con indicadores de resultados superiores a establecimientos particulares con puestos elevados en los rankings de calidad.

Gracias a estos logros, sumados a otros de la gestión política de la comuna, San Nicolás ha recibido un reconocimiento global de parte de la UNESCO y ha sido incorporada a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje. Sería largo enumerar los beneficios que el trabajo de este liceo genera para sus estudiantes, familias y comunidad, solo decir que representa la posibilidad cierta de que la educación pública, gratuita y de elevada calidad es posible.

El otro testimonio que causó una tremenda impresión en los asistentes fue el del profesor rural Patricio Vilches Romero quien ejerce en la escuela básica multigrado G-47 “El Guayacán” de Cabildo. Con pocos recursos, pero con mucho ingenio y trabajando codo a codo con la comunidad, este docente ha logrado mejorar las condiciones físicas de las instalaciones donde funciona la escuela y gracias a la creación de materiales de aprendizaje de lectoescritura y ciencias ha abierto oportunidades de desarrollo a niños y niñas de un lugar alejado y con pocos recursos.

Gracias a la difusión de sus logros en redes sociales ha obtenido el apoyo de importantes empresas nacionales que le han provisto de equipamiento digital de última generación y de otros elementos que equiparan a la escuela con otras con más financiamiento. El profesor Vilches ha sido reconocido como el ganador del Global Teacher Prize a nivel nacional y está seleccionado entre los 50 mejores profesores del mundo, convocados a Dubai, donde del 3 al 5 de febrero se elegirán a los 10 finalistas para optar al premio mundial. Estos tres ejemplos, el Liceo Víctor Jara de Peralillo, el Liceo San Nicolás y la Escuela El Guayacán, dan cuenta, primero de liderazgos que son capaces no solo de ver y soñar sino que, contra toda adversidad, hacer de la educación pública de Chile un motor de desarrollo local, innovadora y con proyección Global.