En nueva reunión, equipo de Kast y CPC profundizan hoja de ruta para agilizar inversiones

En un nuevo hito de la intensa colaboración que ha existido entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el sector empresarial, este lunes su principal asesor, Jorge Quiroz, —quien figura como su eventual ministro de Hacienda— se reunió con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.

En la cita, el principal tema fue la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS): una iniciativa aprobada durante este Gobierno que busca simplificar los trámites para los proyectos de inversión.

La CPC presentó al equipo de Kast una propuesta de profundización de la ley, aumentando la cantidad de permisos sectoriales que podrían ser reemplazados por técnicas habilitantes alternativas (THA).

El cambio permitiría que, de los 382 permisos sectoriales pendientes actualmente, en el caso de 186 la burocracia sea reemplazada por declaraciones juradas o aviso de parte de los empresarios a organismos estatales.

Dicha propuesta, choca con la del actual Ministerio de Economía y Turismo, que habla de 92 permisos susceptibles a ser sustituidos por THA.

Terminada la reunión, Susana Jiménez se declaró conforme con el encuentro. “Nos permitió exponer todos aquellos permisos que creemos que se pueden facilitar, se pueden simplificar, pueden transformarse en estas técnicas habilitantes alternativas o incluso, hay algunos que debieran poder eliminarse, ya sea porque están duplicados o porque son de bajo riesgo”, detalló.

La líder de la CPC destacó que se trata de una “contribución para poder ir haciendo carne la necesidad de acelerar los permisos y con eso, generar mayor atracción para la inversión, el desarrollo de emprendimientos, de negocio y con eso, dar mayor oportunidad de crecimiento económico y bienestar de las familias chilenas”.

Jiménez además fue requerida sobre la diferencia de criterio con el Gobierno en ejercicio, la que ha llevado a que la CPC incluso esté sugiriendo la eliminación de 16 permisos.

Sobre aquello, expresó que simplemente desde la CPC fueron “más ambiciosos” que la cartera de Economía. “Pienso que en la definición de estos primeros 92 permisos hubo que consensuar posturas entre los distintos servicios, que muchas veces no es tan fácil, pero creemos que con voluntad, con una decidida acción en pro de facilitar los permisos, se puede alcanzar esa magnitud muy superior”, estimó.

Desde el equipo de Kast, no se pronunció Jorge Quiroz, sino otro de los asesores económicos del presidente electo: Tomás Bunster, quien podría convertirse en el próximo jefe de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El ingeniero industrial de la Universidad Católica mencionó que la propuesta de la CPC es un hito más en el trabajo que han desarrollado con la organización, cuyos dirigentes estuvieron hace solo una semana en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Respecto a lo anterior, Bunster agregó que las sugerencias van en la línea de los objetivos económicos del nuevo Ejecutivo. “Es parte del programa económico que estamos implementando. Nosotros tenemos un gran objetivo que es recuperar el empleo, recuperar la inversión y para eso, es clave levantar lo que Jorge Quiroz ha denominado la maraña regulatoria”, indicó.

Bunster sostuvo que la administración entrante es igual de «ambiciosa» que la CPC y que tomarán en consideración las sugerencias entregadas en relación a los permisos sectoriales, mientras siguen avanzando en materia de permisos ambientales.