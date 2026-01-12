En recta final y con suma urgencia: proyecto de negociación multinivel llega al Congreso con promesas de avance

El Gobierno ingresó este lunes al Congreso el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, iniciativa que busca ampliar la cobertura de estos procesos más allá del nivel de empresa, incorporando instancias sectoriales e intermedias.

El anuncio fue encabezado por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, junto al subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, y contó con la participación de dirigentes sindicales y parlamentarios.

Durante la presentación, Boccardo sostuvo que el proyecto responde a una demanda largamente postergada del movimiento sindical. “Avanzar en algo que no se había logrado producir desde el 90 en adelante, que un gobierno presentara un proyecto de negociación más allá de la empresa, en este caso multinivel”, señaló.

El secretario de Estado afirmó que, pese a los avances en materias como salario mínimo, jornada laboral de 40 horas y reforma previsional, persiste un déficit en el fortalecimiento de la organización colectiva. “Hay una deuda respecto al trabajo entendido como expresión de la organización colectiva (…) y particularmente el sindicato en la sociedad”, insistió.

El titular del Trabajo explicó que esta iniciativa propone un modelo de negociación coordinado en tres niveles: sectorial, intermedio y de empresa. “Estamos proponiendo que el nivel más sustantivo, el nivel sectorial, sea el que pueda discutir los pisos que tiene cada uno de los sectores”, detalló.

Según sus palabras estos acuerdos permitirán abordar materias como salarios, condiciones laborales, seguridad, salud, productividad y reconversión productiva. Respecto al rol que tendrá el Estado, se describió que funcionará como apoyo técnico al proceso de negociación.

“Tanto trabajadores como empleadores van a contar con asistencia técnica en materia de producción (…) así como incentivos en I más D con el objetivo justamente de valorar y reconocer aquellos sectores que concurren a estos acuerdos”, explicó.

Desde el mundo sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, valoró el ingreso de la iniciativa y afirmó que “la democracia comienza a pagar una deuda histórica que tenía con el movimiento sindical, el envío de la negociación ramal, que era algo pendiente por más de 30 años”.

Además, llamó a los empresarios a participar del debate legislativo, señalando que el proyecto “beneficia tanto a las grandes, medianas y pequeñas empresas, pero también a los trabajadores”.

En la misma línea, el secretario general de la CUT, Eric Campos, calificó el proyecto como un hito en materia laboral y advirtió que la discusión no puede «quedarse en lo simbólico sino que tiene que ser una realidad para mejorar sus condiciones de trabajo«.

Es importante recordar que el ingreso del proyecto se produce en la recta final del período legislativo del actual Gobierno, con menos de un mes de trabajo parlamentario antes del cambio de mando.

En ese escenario, el senador Gastón Saavedra, quien preside la Comisión del Trabajo en el Congreso, sostuvo que a partir de este ingreso se podrán corregir desigualdades estructurales y fortalecer la democracia. “No hay que tener miedo a la negociación, al acuerdo, al diálogo, porque eso contribuye finalmente a un rol clave de las organizaciones sindicales en el sostén principal de la democracia”, indicó.

Por su parte, el diputado Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, comprometió un debate intenso y transversal del proyecto. “Me voy a tomar la responsabilidad de hacer que este proyecto avance. Vamos a sesionar todas y cuantas veces sea necesario para que se dé un debate plural, justo y en base a datos”, afirmó.

«Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE, un país que además tiene una productividad estancada por más de una década y precisamente por eso no se entiende que este debate (…) se haya mantenido mudo por tantos años», criticó.

El Ejecutivo informó que el proyecto fue ingresado con suma urgencia, con el objetivo de iniciar su tramitación en la Comisión de Trabajo. El ministro Boccardo sostuvo que durante la actual administración se priorizaron otras reformas laborales y defendió la decisión de abrir ahora el debate.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno está ejerciendo plenamente sus facultades hasta el término del mandato y subrayó que esta es la primera vez desde 1990 que un gobierno presenta un proyecto de esta magnitud, aun cuando su tramitación pueda extenderse más allá del actual período presidencial.