Enfrentamientos y tres detenidos marcan primer día de desalojo de megatoma en San Antonio

Con barricadas, alambre de púas y focos de enfrentamiento en algunos puntos, este lunes se dio inicio al desalojo parcial de la megatoma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. El procedimiento responde a un mandato judicial que ordena la restitución de parcelas específicas a sus propietarios y se desarrolló con apoyo de Carabineros, autoridades regionales y el municipio.

A las 08:00 horas comenzó el operativo de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país, que alberga a cerca de 10 mil personas. La acción se enmarca en el cumplimiento de una resolución judicial que ordena la restitución de los terrenos que no están incluidos en el plan de expropiación anunciado por el Gobierno, el cual contempla cerca de 100 hectáreas para un futuro proyecto habitacional.

Durante las primeras horas del procedimiento se registraron barricadas, quema de neumáticos, instalación de “miguelitos” y alambres de púas, además del lanzamiento de bombas molotov contra vehículos policiales en sectores específicos de la toma.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, explicó que el trabajo previo de diálogo permitió que uno de los sectores fuera desalojado sin incidentes. “La parcela 11 está absolutamente desalojada, la gente se movilizó por su propio medio, sin que hubiera ningún contratiempo”, señaló, agregando que actualmente “se está trabajando ahora en la parcela 13, donde efectivamente hay algún grupo de resistencia”.

El jefe comunal confirmó además que el albergue municipal dispuesto en el gimnasio del Colegio España se encuentra operativo, aunque hasta ahora no ha sido utilizado. “No ha habido ningún requerimiento de uso del albergue, ni de quienes ocupaban la parcela 11 ni de quienes están en la parcela 13”, indicó, asegurando que el municipio mantiene desplegados equipos de salud, seguridad y gestión del riesgo ante cualquier eventualidad.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme González, sostuvo que los incidentes estaban dentro de lo previsto. “Sabíamos que iba a haber instalación de miguelitos y alambres; eso se está chequeando y por eso Carabineros está haciendo un mayor aseguramiento del perímetro”, afirmó.

Según la autoridad, los grupos de resistencia corresponden a una minoría. “Son grupos bastante menores, porque en general la gente está de acuerdo con el plan habitacional que está llevando adelante el Gobierno”, añadió.

Riquelme explicó que el proceso se realizará por etapas y que no se resolverá en un solo día. “Esta es la primera etapa. Nos comprometimos a entrar el 12 de enero y acá estamos, partiendo por esta primera cuadrícula, que es la parcela 11”, detalló, precisando que en ese sector fueron desalojadas 44 familias, las que ya abandonaron completamente el terreno.

En tanto, la general Patricia Vásquez, jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, entregó un balance del operativo y confirmó detenciones. “Hay resistencia y escaramuzas que se van dando en el territorio, en diferentes partes dada la extensión de la toma”, sostuvo.

Respecto al balance policial, la general informó que “tenemos tres detenidos hasta el momento”: uno por la ley antibarricadas y dos mujeres detenidas tras la interceptación de una camioneta con irregularidades en su documentación y que transportaba una gran cantidad de neumáticos presuntamente destinados a barricadas. “Heridos no hay, ni carabineros, ni pobladores, ni profesionales”, subrayó.

Las autoridades reiteraron que el proceso de desalojo continuará durante los próximos días, avanzando sobre las parcelas 13 y 15, privilegiando —según indicaron— el retiro voluntario y el resguardo de los derechos humanos, en coordinación con los distintos organismos del Estado.