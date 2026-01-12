Incomodidad en el Partido Nacional Libertario por su eventual rol en gobierno de Kast

Tras confirmar que no formará parte del gabinete de José Antonio Kast, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, admitió este lunes una sensación de incomodidad debido a la falta de claridad sobre el papel que tendrán los libertarios en la configuración del futuro gobierno.

«El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Y como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación o cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo», declaró Kaiser ante la prensa.

El diputado añadió que, en las conversaciones con el equipo de Kast, su colectivo defenderá siempre su postura y agenda política. «Nosotros no estamos en política para repartirnos cargos, eso es lo primero. Y lo segundo, es que tampoco tengo la impresión de que el resto de los partidos tenga mucho más información que lo que tenemos nosotros», señaló.

«Entonces uno como que navega un poco en la niebla, eso es todo», acotó el exabanderado presidencial del PNL.

Respecto a su situación personal, Kaiser aclaró que no es motivo para «hacerse víctima, ni mucho menos. Aquí el equipo del Presidente de la República está armando su nuevo gabinete, lo están haciendo de la mano de los criterios que consideran correctos, punto».

«Aquí el tema no es solamente sobre un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir seguir la nueva administración en su arquitectura», aclaró.

Así, Kaiser aseveró: «Si nosotros estamos considerados y podemos hacer un aporte a través de esa arquitectura, perfecto. Si no estamos considerados, también perfecto, y nosotros veremos qué es lo que hacemos, eso es».