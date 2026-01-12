Irán: al menos 544 muertos y más de 10 mil detenidos por protestas

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades del país, según el último balance publicado este domingo por la ONG Hrana con sede en Estados Unidos.

Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no estaban participando en las protestas.

El grupo advirtió de que hay 579 casos más de muertes que «están siendo investigados», por lo que la cifra total de muertos podría elevarse fácilmente a más de mil.

Además, 10 mil 681 personas han sido enviadas a prisión tras ser arrestadas, de acuerdo a Hrana, que destacó que la suspensión del servicio de internet desde hace tres días dificulta la recopilación de información. La organización denunció que ha contabilizado 96 casos de «confesión forzada de detenidos emitidas en medios de comunicación públicos«.

Sin embargo, la entidad explicó que en las últimas horas ha recibido una gran cantidad de documentos gráficos, principalmente de depósitos de cadáveres situados en la región de Teherán, lo que explica el «salto» en las cifras de fallecidos desde los 116 de los que informó el sábado.

Hrana destacó que se han registrado protestas en 585 puntos, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias en las que se divide administrativamente el territorio iraní.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (Ihrngo), con sede en Noruega, informó 192 fallecidos, aunque reconoce que «algunas fuentes hablan de más de 2 mil muertos«. El grupo advirtió de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Las ONG denuncian además que este domingo es el cuarto día sin acceso a internet, una medida impuesta por las autoridades para impedir las protestas.

La Fiscalía General de Irán anunció por su parte que considera que todos los manifestantes son ‘mohareb’, enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos confirmaron el arresto en masa de «alborotadores».

«Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo», denunció el director de Ihrngo, Mahmud Amiri-Moghaddam.

«La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen», concluyó.