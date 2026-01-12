Más de 2 mil familias afectadas: registran tenso inicio del desalojo de megatoma de San Antonio

Este lunes comenzó el proceso de desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, en la Región de Valparaíso. Lo anterior, en una medida que busca liberar parte de los terrenos ocupados de manera irregular.

La operación, que se inició en las primeras horas de la mañana en sectores como la Plaza de los Corazones y parcelas definidas para la primera fase, contempló el despliegue de un amplio contingente de Carabineros, incluyendo personal de Control de Orden Público, con carros lanzaaguas y lanzagases para facilitar el avance de la acción.

Durante las primeras horas del desalojo se registraron incidentes entre algunos pobladores y la fuerza pública, con la instalación de barricadas y el lanzamiento de objetos en las zonas de acceso para intentar impedir el desarrollo del operativo. También se utilizaron elementos como “miguelitos” para obstaculizar el paso de los vehículos policiales, aunque en algunos sectores estos obstáculos ya fueron retirados por las autoridades.

Una oposición que ya había sido anunciada por el dirigente de los pobladores, Jorge Pérez, quien declaró: «La resistencia va a ir, porque ha habido muchas mentiras por parte del Estado. Aquí se va a resistir hasta el final”.

El delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que el proceso partió cerca de las 07:15 horas y que el operativo contempla avanzar de manera progresiva, iniciando por parcelas específicas del predio. Afirmó que la planificación considera “varias semanas o incluso meses” y que las autoridades evaluarán día a día el avance del desalojo en función, entre otros factores, de la capacidad de albergues disponibles.

Riquelme enfatizó que esta etapa inicial no implicará la salida inmediata de todas las familias afectadas, sino que aproximadamente mil 900 a 2 mil sitios fuera del plan habitacional serán los primeros en ser desocupados conforme al mandato judicial.

La general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona de Carabineros, señaló que durante los días previos ya se habían evidenciado manifestaciones de protesta a través de barricadas incendiarias y que, pese a los incidentes, no se registraban personas detenidas durante el avance del procedimiento.

Cabe destacar que este operativo se enmarca en una orden judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que autorizó el desalojo y el denominado Plan Habitacional Cerro Centinela, el cual destinaría una parte de las hectáreas ocupadas a proyectos de vivienda formal mientras se impulsa la desocupación en otra parte del terreno.

Autoridades municipales también habilitaron albergues temporales para resguardar a las personas que puedan requerir apoyo durante el proceso, especialmente familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad, aunque la capacidad de estas instalaciones es limitada en comparación con el número de familias afectadas.