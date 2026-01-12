Proyecto de negociación multinivel: diputado Hirsch llama a "equilibrar" derechos laborales y protección a pymes

El diputado del Partido Acción Humanista e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Tomás Hirsch, valoró el ingreso del proyecto de negociación colectiva ramal impulsado por el Gobierno y señaló que se trata de una demanda histórica del movimiento sindical y un instrumento clave para enfrentar las desigualdades salariales en el país.

“La negociación ramal es una aspiración muy sentida de los trabajadores en nuestro país y de muy larga data”, afirmó el parlamentario y agregó que su implementación permitiría avanzar en mayor justicia salarial. “No me cabe ninguna duda de que contar con este instrumento contribuiría a reducir las brechas salariales que existen hoy en nuestro país, donde hay diferencias absolutamente fuera de toda lógica y proporción”, sostuvo.

Cabe recordar que el proyecto de negociación colectiva ramal, también conocido como negociación multinivel, fue una promesa de campaña del actual Gobierno y ha sido mencionado en tres de las cuatro cuentas públicas del Presidente Gabriel Boric.

No obstante, Hirsch reconoció que la iniciativa podría generar efectos en las pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que llamó a abordar el debate con responsabilidad. “Esta negociación ramal puede efectivamente tener un efecto negativo para las pymes, y desde ese punto de vista la tramitación de la ley tiene que tenerlo en cuenta”, señaló.

En esa línea, planteó la necesidad de buscar “un adecuado equilibrio entre mejores condiciones para los trabajadores y que eso no genere un efecto negativo en el corto plazo en las pymes”.

El diputado propuso además alternativas para compatibilizar ambos objetivos, como mecanismos de apoyo estatal. “Puede haber cierta progresividad, así como algún mecanismo que apoye o subsidie a las pymes. Se puede buscar una fórmula que permita la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y, al mismo tiempo, mejores condiciones de negociación para las y los trabajadores”, explicó.

En el plano político, Hirsch anticipó resistencia desde la oposición: “No me cabe duda de que hay sectores de la derecha que se van a oponer, como se han opuesto permanentemente a cada una de las demandas que hemos buscado tramitar en el Congreso”, afirmó, recordando los cuestionamientos a reformas como la jornada de 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma previsional.

A juicio del parlamentario oficialista, tal resistencia proviene de sectores que “siguen buscando privilegiar a los grandes conglomerados económicos y al mundo empresarial”.

En tanto, el diputado cuestionó el momento en que el Ejecutivo ingresó la iniciativa. “Habría esperado que este proyecto se presentara con más tiempo durante el Gobierno del Presidente Boric y no a último minuto, donde efectivamente se ve más complicada su aprobación”, advirtió.

En ese sentido, advirtió el riesgo de que la discusión quede radicada en un próximo gobierno. Pese a ello, expresó su expectativa de avanzar en el corto plazo: “Ojalá ahora, durante enero, podamos avanzar lo más posible para que esta sentida demanda se convierta en ley”.