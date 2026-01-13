Banco Mundial proyecta crecimiento de 2,2% para Chile en 2026: la minería sería el dinamizador principal

De acuerdo con el último Informe de Perspectivas Económicas Globales publicado este martes, el Banco Mundial (BM) revisó al alza sus previsiones de crecimiento para la economía mundial, proyectando una expansión del 2,6% para 2026 (dos décimas más que lo estimado previamente) y del 2,7% para 2027 (una décima más). El organismo destaca que la economía global se está mostrando más resiliente de lo esperado en un entorno marcado por la incertidumbre política y las tensiones comerciales.

Para las principales economías, las perspectivas también se ajustaron. Se espera que Estados Unidos crezca un 2,2% en 2026, lo que supone una mejora de una décima. Por su parte, China vería reducida su expansión en 0,4 puntos, hasta el 4,4%, mientras que la zona euro alcanzaría un crecimiento del 0,9% ese mismo año, con un repunte al 1,2% previsto para 2027. En los tres casos, los datos son mejores que en la previsión anterior.

En cuanto a Chile, la proyección del BM se mantiene estable en un crecimiento del 2,2% para 2026, anticipando una recuperación gradual de la demanda interna mientras la tasa de interés converge a su rango neutral. Para 2027, se espera una expansión del 2,1%.

“Se anticipa que las inversiones en minería de cobre y litio refuercen el crecimiento, beneficiado por una fuerte demanda en el sector global de las energías renovables y especialmente en China. Al mismo tiempo, se espera que la débil demanda de materias primas desde el sector inmobiliario chino compense en parte esas ganancias, frenando el crecimiento de las exportaciones”, apuntó el organismo.

El panorama para el conjunto de economías emergentes y en desarrollo es de una expansión del 4% en 2026 y del 4,1% en 2027, lo que en ambos casos representa un aumento de dos décimas respecto a las estimaciones de junio. No obstante, Latinoamérica presenta un pronóstico menos halagüeño, con un crecimiento previsto una décima inferior al anterior, situándose en el 2,3% para 2026 y manteniéndose sin cambios para 2027.

El informe subraya que, si se cumplen estas proyecciones, la década de 2020 se consolidaría como la de menor crecimiento global desde los años sesenta. Esta trayectoria también profundizaría la brecha en los niveles de vida a nivel mundial, pues mientras las economías avanzadas tienen ingresos “per cápita” superiores a los de 2019, una de cada cuatro economías en desarrollo es más pobre que entonces.

“Con cada año que pasa, la economía global se vuelve menos capaz de generar crecimiento y, aparentemente, más resistente a la incertidumbre política”, aseguró Indermit Gill, economista jefe del Grupo del Banco Mundial.

Por último, el BM advierte sobre lo insostenible de esta divergencia e insta a los Gobiernos, tanto de economías emergentes como avanzadas, a “liberalizar de forma decidida la inversión privada y el comercio, controlar el gasto público e invertir en nuevas tecnologías y educación” para evitar el estancamiento y el aumento del desempleo.