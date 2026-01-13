Caso Gatica: hoy se conoce veredicto de juicio en contra del excomandante Crespo

Para las 10:15 horas de hoy, en el Cuarto Tribunal Oral lo Penal de Santiago, está fijada la lectura de veredicto en un juicio emblemático del estallido social. El caso que afectó al actual diputado electo Gustavo Gatica.

El acusado es el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. El juicio en su contra comenzó el 4 de noviembre de 2024, en el cual la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas que lo dejaron ciego.

En efecto, el 8 de noviembre de 2019, al inicio del estallido social, el entonces estudiante de psicología recibió en sus ojos el impacto de balines de goma disparados por Crespo, según la acusación, mientras participaba en una manifestación en Plaza Baquedano.

La fiscalía acusa a Crespo de disparar su escopeta al tercio superior del cuerpo de los manifestantes cuando se encontraba fuera del alcance de los objetos contundentes que pudieran ser arrojados. La víctima se encontraba a 24,5 metros de distancia al momento del impacto.

Crespo fue detenido el 21 de agosto de 2021 por funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En junio de ese año ya había sido desvinculado de Carabineros debido a irregularidades que habría cometido en el manejo de imágenes de su cámara corporal durante la jornada en que Gatica quedó sin visión.

En el juicio, la fiscalía pidió una pena de 12 años de cárcel, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó 15 años de presidio, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En la jornada de hoy solo se emitirá veredicto condenatorio o absolutorio y la sentencia se conocerá en fecha que será anunciada por el tribunal. Según la defensa de Crespo, no hay pruebas ni testigos que acrediten la acusación de la fiscalía, que ya perdió un juicio emblemático con el excarabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.