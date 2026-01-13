Corredor humanitario: OPE baja perfil a portazo de Perú y oficialismo habla de un "choque de realidad"

A dos meses del cambio de mando, la administración de José Antonio Kast sufrió un primer traspié, luego de que el presidente interino de Perú, José Jerí, afirmará que no se hará parte del corredor humanitario propuesto por el presidente electo. Desde el equipo de Kast, intentaron bajarle el perfil a la situación, mientras que voces del progresismo hablaron de “un fracaso”.

Kast estuvo en Lima el miércoles pasado, con la idea de sumar a Jerí a un corredor humanitario que permita el retorno de migrantes irregulares a Venezuela. Sin embargo, la iniciativa fue descartada por el mandatario peruano: “Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país”, expresó en diálogo con CNN en Español.

Consultada sobre esta negativa, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, afirmó que las declaraciones de Jerí “no desvían” la agenda del futuro Gobierno. “Seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, sostuvo.

En esa misma línea, Sedini indicó que el diálogo con los distintos países continúa y que además del corredor humanitario se contemplan otras medidas en materia migratoria, como modificaciones legales, el cierre de fronteras, expulsiones y la entrega de visas regulares a quienes abandonen el país.

“No hay ningún fracaso, todo lo contrario. La agenda migratoria del presidente electo toma forma”, defendió la vocera.

En un tono similar, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, aseguró que lo ocurrido con el presidente de Perú, no le parece “un bochorno”. “El presidente Jerí tiene toda la razón de decir lo que él piense porque, efectivamente, las consecuencias de un corredor humanitario parten en Perú. Él tiene que medir todo lo que sucede cuando se transforma este corredor humanitario en un traspaso de gente que probablemente no sabe si se van a quedar en su país”, estimó.

“Además, todos tenemos claro que Perú ya ha tenido las mismas consecuencias que hemos tenido nosotros por aceptar una migración desregulada”, agregó.

En el oficialismo, las críticas contra el futuro Gobierno fueron categóricas. El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, señaló que “Kast rompió un récord histórico”.

“Es el primer presidente electo que fracasa antes de empezar a gobernar. Vendió un corredor humanitario inexistente y Perú le dio un portazo. Mucho humo, cero gestión y la realidad chocando de frente con el marketing”, escribió el parlamentario en su cuenta de X.

Por su parte, el también diputado PS, Nelson Venegas, manifestó que se trata de algo parecido “a lo que pasó con Izkia Siches en el gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, con la diferencia de que esto ocurre antes incluso que asuma este gobierno”.

“Lo más parecido porque pareciera que resolver este tipo de problemas fuera una cuestión muy fácil, que simplemente hay que ir a un lugar, realizar ciertas conversaciones, generar expectativas, pero las situaciones son mucho más complejas”, argumentó.

A juicio de Venegas, se trata de una “primera caída, que no es menor en términos diplomáticos” y que pone a “la gran expectativa de la solución, respecto del tema de la inmigración”, nuevamente en el suelo.