El Reino Fungi como resistencia: una experiencia teatral en el Cementerio General

La obra “mundoincruel :: hongos y revoluciones” regresa a escena este verano con una propuesta de teatro de ciencia ficción site specific que tendrá como escenario el Cementerio General de Santiago. La pieza, creada por el colectivo Estudio Representación, se presentará los días viernes 16, sábado 17 y viernes 30 de enero, en el marco del Festival de Teatro y Artes Escénicas de Recoleta FAR2026.

Estrenada originalmente en 2025, la obra propone una experiencia escénica inmersiva que combina investigación científica, memoria histórica y reflexión política. A través de una narrativa situada en enero de 2026, el público es convocado a seguir pistas y cumplir misiones junto al elenco, en una búsqueda que conecta la desaparición forzada de una mujer en los años 70 —en los inicios de la dictadura civil-militar chilena encabezada por Augusto Pinochet— con las actuales crisis ecológicas y sociales que atraviesan a la humanidad.

La historia se despliega a partir del Reino Fungi como eje simbólico y narrativo. Hongos que conectan vida y muerte, pasado y futuro, sirven de puente para pensar nuevas formas de organización social ante la devastación del ecosistema. En ese cruce, la obra aborda temas como la defensa de los territorios, la represión política, el calentamiento global, la revuelta social de 2019 y la pandemia del covid-19, interpelando al público sobre su rol dentro de un sistema en crisis.

Bajo la dirección y dramaturgia de Diego León, actor, escritor y docente, la puesta en escena funciona como una especie de videojuego en primera persona. El elenco —integrado por Valentina González, Rendy Muñoz, José Sánchez, Tiare Bravo y Noemí Román— encarna personajes ligados al mundo fungi que han sido testigos de los grandes acontecimientos del último siglo y que invitan a imaginar futuros posibles desde la acción colectiva.

El uso del Cementerio General de Santiago como espacio escénico no es casual. Para Estudio Representación, se trata de un lugar que permite materializar su concepto de “teatro ecológico”, donde todo lo que rodea la escena —actores, público, escenografía y entorno— forma parte de una misma narración. En este contexto, el cementerio aparece como un territorio fértil para pensar a los hongos como mediadores entre la vida, la muerte y la memoria.

El proyecto del colectivo se ha desarrollado en distintos territorios de Chile y República Dominicana, integrando metodologías de creación ligadas a comunidades afectadas por la sequía y la depredación ambiental. Su trabajo busca liberar la escena no solo desde el discurso, sino también a través de acciones concretas en espacios no convencionales, adaptadas a las necesidades históricas y sociales de cada contexto.

Las funciones de “mundoincruel :: hongos y revoluciones” se realizarán a las 20:30 horas, con entrada general de $5.000, disponible a través de Passline. El acceso es por Valdivieso 596, Recoleta, a pasos de Metro Cementerios. Más información sobre la obra y el colectivo se encuentra disponible en sus redes sociales.