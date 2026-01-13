José De Gregorio: "Chile es una economía sólida, pero seguimos atrapados en un bajo crecimiento"

En un contexto de inflación en descenso, crecimiento cercano al 2,5% y un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, el economista José De Gregorio sostuvo que la economía chilena mantiene bases sólidas, pero enfrenta un desafío estructural persistente. “Nuestra economía no se cae, nunca ocurren los cataclismos que se anuncian”, afirmó, pero advirtió que el país sigue atrapado en tasas de crecimiento insuficientes para mejorar con mayor rapidez las condiciones de vida.

En conversación con Política en Vivo, el expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José De Gregorio, analizó los recientes datos sociales, el mercado laboral, la inversión, el cierre económico del año y los desafíos estructurales que enfrenta el país.

“Chile lleva bastante tiempo con mejoras en las condiciones sociales y en la reducción de la pobreza, asociadas en parte al crecimiento. En general, no hay grandes novedades. Lo que se observa es una pequeña disminución de la desigualdad, que viene ocurriendo desde hace décadas junto al desarrollo de la economía chilena“, sostuvo el doctor en Economía.

Respecto a la caída de ingresos en el primer decil, explicó que el fenómeno debe analizarse considerando factores demográficos: “La disminución de los ingresos en el primer decil se explica por una baja del ingreso laboral, y eso tiene bastante que ver con el envejecimiento de la población y con el acceso a la Pensión Garantizada Universal”.

En ese sentido, subrayó que no se trata necesariamente de una señal negativa: “En el caso de los adultos mayores, esto es una buena noticia, porque no están obligados a trabajar. Y en el caso de los jóvenes, es positivo que puedan dedicarse a estudiar. Eso reduce el ingreso laboral, pero mejora la calidad de vida”.

Masa salarial y bajo crecimiento

La principal preocupación del economista está en el mercado laboral. “A pesar de las alzas salariales, la masa salarial no ha aumentado, y eso se debe en parte importante a que el dinamismo del empleo ha sido bajo”, declaró.

Así, añadió que aún no está claro cuánto de este fenómeno responde a cambios estructurales. “No estamos frente a una crisis mayor, pero el desempleo pasó de niveles cercanos al 7% a cifras más cercanas al 8%, y todavía no sabemos cuánto de eso responde a transformaciones más profundas del mercado laboral”, dijo.

Por otro lado, De Gregorio fue enfático en destacar la resiliencia de la economía chilena: “Chile no ha tenido crisis financieras ni crisis mayores que alteren su capacidad productiva en los últimos 30 años. Tenemos un Banco Central independiente, tipo de cambio flexible y una economía integrada al mundo. Todo eso es tremendamente valioso”.

Sin embargo, insistió en que el problema central sigue siendo el crecimiento. “Crecemos, pero no a las tasas que uno aspiraría para mejorar más rápido las condiciones de vida de la gente”, indicó.

Permisología, productividad e inversión

El expresidente del Banco Central apuntó a los problemas regulatorios como un freno relevante al crecimiento. “La productividad en el sector construcción es hoy menor que hace 15 años. Con el mismo esfuerzo y la misma inversión se produce menos, y eso no se explica solo por tecnología”, declaró.

A su juicio, los costos y retrasos regulatorios han ido en aumento. “Hay organismos del Estado que no rinden cuenta del impacto económico de sus decisiones. Hay que proteger el medioambiente y el patrimonio, pero también calibrar los costos, porque cuando se exagera se termina afectando la calidad de vida de las personas.”

En tanto, descartó una crisis de inversión, aunque advirtió una menor eficiencia: “La inversión no está colapsada, pero hoy necesitamos invertir mucho más para lograr el mismo crecimiento, porque hay muchos más costos para viabilizar los proyectos.”