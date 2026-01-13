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KIMVNTeatro estrena obra que ahonda en la problemática de adopciones irregulares de niños de origen indígena

La compañía vuelve a las tablas con “Ütruf Tripay”, creación escénica que revisa el desarraigo y la búsqueda de la historia propia de quienes vivieron esta experiencia, gracias a un entramado civil-institucional desplegado durante la dictadura.

La compañía vuelve a las tablas con “Ütruf Tripay”, creación escénica que revisa el desarraigo y la búsqueda de la historia propia de quienes vivieron esta experiencia, gracias a un entramado civil-institucional desplegado durante la dictadura.

Cultura

La compañía KIMVNTeatro vuelve a las tablas con “Ütruf Tripay – Desarraigo”, un montaje que propone una mirada crítica y contemporánea sobre uno de los episodios más dolorosos y menos reparados de la historia reciente de Chile: las adopciones irregulares de niños y niñas —en su mayoría de origen indígena— durante la dictadura militar. Escrita y dirigida por Paula González Seguel, la obra sitúa esta violencia en el centro de una reflexión escénica sobre memoria, identidad y derechos humanos.

Durante las décadas de los setenta y ochenta, miles de infancias fueron separadas de sus familias y trasladadas ilegalmente a países como Francia, Suiza, Holanda e Italia, en un entramado de complicidades civiles e institucionales que permitió el tráfico de niños y niñas pobres e indígenas. Las consecuencias de ese despojo —marcado por el silenciamiento, el cambio de nombres y la negación de lenguas y territorios— persisten hasta hoy, en un contexto donde aún no existen políticas integrales de reparación.

Según explica González Seguel, el montaje responde a una línea de trabajo sostenida por la compañía a lo largo de sus 18 años de trayectoria, enfocada en la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y en la visibilización de problemáticas históricas y actuales que afectan al pueblo mapuche y a otros pueblos originarios. En ese sentido, Ütruf Tripay se articula como una continuidad coherente de una investigación artística y política que KIMVNTeatro viene desarrollando desde hace casi dos décadas.

Dos personas abrazándose en una de las escneas de Ütruf Tripay – Desarraigo, obra de la compañía KIMVNTeatro.

pp Ütruf Tripay – Desarraigo, obra de la compañía KIMVNTeatro.

El proceso creativo comenzó en 2020 y se nutre de testimonios reales, investigación documental y revisión de archivos, noticias y estudios académicos sobre adopciones ilegales. Para la directora, se trata de un trabajo largamente esperado, que busca poner en escena una vulneración profunda hacia la infancia chilena e indígena, cuya dimensión estructural ha sido sistemáticamente invisibilizada.

En escena, el relato se construye a partir de experiencias reales de personas adoptadas, quienes intentan reconstruir su historia personal entre identidades fragmentadas, lenguas negadas y memorias interrumpidas. Este eje testimonial se sostiene gracias a la participación de Alejandro Quezada, vinculado a la organización Adoptees Worldwide; Alina Namuncura, adoptada en Alemania; y Jeannette Velázquez, integrante de Hijos y Madres del Silencio, quienes aportaron sus vivencias al proceso creativo.

Una madre y un hijo en una de las escenas de Ütruf Tripay – Desarraigo, obra de la compañía KIMVNTeatro.

Ütruf Tripay – Desarraigo, obra de la compañía KIMVNTeatro.

Ütruf Tripay es, además, un montaje intergeneracional que amplía la discusión más allá del caso chileno, tensionando la situación de la infancia indígena a nivel global. A través de una propuesta de docu-ficción, la obra invita al espectador a conectar con una verdad histórica velada, desde una perspectiva sensible que busca conmover y activar preguntas sobre pertenencia, justicia y reparación.

El espectáculo se construye desde un enfoque interdisciplinar que articula teatro, música, lenguaje audiovisual e investigación documental. La música, bajo la dirección de Evelyn González Seguel, cumple un rol narrativo central: potencia la dramaturgia, acompaña emocionalmente el relato y contribuye a la creación de un universo simbólico y onírico que dialoga con la acción escénica.

La obra se estrena en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil, con funciones los días 22, 23 y 24 de enero a las 20:30 horas en la Sala Ana González de Teatro UC. El proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y una amplia red de coproducciones y colaboraciones nacionales e internacionales, consolidando a KIMVNTeatro como una de las compañías clave en el cruce entre artes escénicas, memoria histórica y pueblos originarios.

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