Ley Naín-Retamal al banquillo luego de absolución de Claudio Crespo

La absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso de las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica reabrió un intenso debate político, social y jurídico sobre la aplicación de la Ley Naín-Retamal, con respaldo desde la derecha y duras críticas desde el oficialismo, el mundo de los derechos humanos y las víctimas, que acusan un nuevo escenario de impunidad.

Tras seis años de investigación y un juicio que se extendió por 14 meses, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a Crespo de la acusación de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, delito por el que arriesgaba hasta 12 años de cárcel, por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

El tribunal, integrado por los jueces Cristina Cabello, René Bonnemaison y Carolina Herrera, concluyó que el exoficial actuó en legítima defensa, utilizando la escopeta antidisturbios conforme a la normativa institucional vigente y de manera proporcional a los ataques que enfrentaba su unidad, aplicando el marco normativo reforzado en materia de uso de la fuerza.

En su veredicto, el tribunal estableció que la secuencia de registros audiovisuales presentada por el Ministerio Público permite concluir que Claudio Crespo fue el autor de los disparos que causaron las lesiones graves sufridas por Gustavo Gatica, pero sostuvo que la prueba rendida no permitió determinar con certeza si el ángulo de disparo tuvo como objetivo impactar el rostro de la víctima u otro manifestante, ni acreditar intención directa de causar el daño.

La jueza Cristina Cabello señaló que “la prueba demostró que el personal de Carabineros empleó la fuerza de manera gradual durante toda la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos lesivos antes de recurrir a la escopeta”, lo que —según indicó— contrastó con “la conducta ofensiva, agresiva y progresivamente más violenta de los manifestantes”.

El fallo también consignó que la normativa interna vigente en 2019 no establecía con claridad un ángulo de disparo estandarizado ni una distancia mínima obligatoria para el uso de la escopeta antidisturbios, y cuestionó los peritajes del Ministerio Público, al señalar que “no permiten establecer” si Crespo dirigió el disparo hacia el tercio superior del cuerpo con la intención de causar lesiones graves.

Asimismo, el tribunal consideró que Gustavo Gatica aparece en registros audiovisuales lanzando objetos contundentes hacia funcionarios policiales momentos previos a resultar herido y que, al momento de la lesión, “portaba una piedra en su mano derecha que razonablemente estaba destinada a ser arrojada”, lo que reforzó —a juicio del tribunal— la tesis de legítima defensa. El texto íntegro del fallo será entregado el 13 de mayo.

Gustavo Gatica: “No estoy satisfecho”

Tras la resolución, el diputado electo Gustavo Gatica afirmó que, pese al resultado, existe un elemento que le otorga tranquilidad personal: “Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo“.

Añadió: “Yo no quería morirme en una década más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo”.

Desde su rol político, cuestionó el fallo: “¿Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado?”, agregando que “eso lo podemos cuestionar hoy en día y esa es una conversación que vamos a tener más adelante en el futuro Congreso”.

En esa línea, sostuvo que “hay cosas que cambiar” y preguntó: “¿Por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel?”.

“Es relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no queden impunes”, enfatizó, anunciando que buscará la nulidad del juicio: “Vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo haremos”.

Claudio Crespo: “Un día histórico”

Por su parte, Claudio Crespo celebró la absolución y sostuvo que “no puede ser que en este país, la fiscalía haya perseguido de tal magnitud a los carabineros“, afirmando que durante el estallido social —que calificó como “estallido delictual”— “lo único que hicimos fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden”.

El exoficial calificó la jornada como “un día histórico” y aseguró: “Esto fue algo terrible para mí y mi familia, casi seis años de persecución, dos juicios y cinco casos, y hoy quedó completamente demostrada mi inocencia”.

Añadió que “lo que ha ocurrido con los carabineros nunca más puede pasar”, porque “son los únicos que van a defender a los ciudadanos ante la barbarie de la violencia, de la agresión y la delincuencia”.

“Los carabineros de Chile arriesgan su vida día tras día por el bien de la ciudadanía”, afirmó, señalando que “el Ministerio Público no debe perseguir a quienes nos sacrificamos y trabajamos en pos de la comunidad y la sociedad”.

Las reacciones del fallo

La diputada del Partido Comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, emplazó directamente al Ejecutivo por el fallo absolutorio de Crespo: “Que respondan quienes enviaron la Ley Nain-Retamal, quienes la aprobaron y quienes deberán hacerse cargo cuando, a partir del 11 de marzo, se comience aplicar sin ningún pudor”.

“Se iba a recurrir al Tribunal Constitucional para rechazar este proyecto, pero el Gobierno lo promulgó a las ocho de la mañana para impedir esa acción”, reveló Pizarro.

“Hoy se ha sellado que Chile es un país violador de derechos humanos, donde te arrancan los ojos y no pasa nada”, sentenció la legisladora.

En el oficialismo y el progresismo, las críticas se multiplicaron. Lorena Fries (FA) sostuvo que “un juicio penal no puede basarse en juicios de valor sobre el estallido social. Crespo debía ser juzgado por los hechos. El uso de la fuerza debe ser legal, necesario y proporcional; relativizarlo trae impunidad. Por eso rechazamos la ley Naín–Retamal”.

Un juicio penal no puede basarse en juicios de valor sobre el estallido social. Crespo debía ser juzgado por los hechos. El uso de la fuerza debe ser legal, necesario y proporcional; relativizarlo trae impunidad. Por eso rechazamos la ley Naín-Retamal. #JusticiaParaGustavoGatica — Lorena Fries (@lorenafriesm) January 13, 2026

A su vez, la parlamentaria Camila Rojas (FA), que la Ley Nain Retamal “no ha salvado vidas ni ha protegido a Carabineros Sólo ha servido para dar impunidad a criminales que enlodan las instituciones policiales. Hoy un nuevo ejemplo: Crespo, dado de baja por eliminar evidencia, es absuelto pese a que se comprobó su autoría en el ataque a Gustavo Gatica”.

La Ley Nain Retamal, que rechazamos desde el Frente Amplio, no ha salvado vidas ni ha protegido a Carabineros Sólo ha servido para dar impunidad a criminales que enlodan las instituciones policiales. Hoy un nuevo ejemplo: Crespo, dado de baja por eliminar evidencia, es absuelto… — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) January 13, 2026

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AC), sostuvo que la absolución de Crespo es consecuencia directa del “populismo penal”.

La absolución de Claudio Crespo se sostuvo en la aplicación retroactiva de la Ley Naín–Retamal, presentada, tramitada y promulgada durante el actual gobierno, y aprobada con los votos de diputadas y diputados oficialistas. Es una consecuencia directa del populismo penal que… https://t.co/56FenZGIdq — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) January 13, 2026

La senadora Fabiola Campillai, fue enfática en señalar que hoy “ha quedado demostrado que la impunidad en Chile es un dolor latente. Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser absuelto en gran medida por la Ley Nain Retamal”.

Además, cuestionó al Gobierno por la aprobación del proyecto: “Esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso que detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad”.

“El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que al país entero. El gobierno que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto el día de hoy“, concluyó.

Sé que Gustavo tiene la fortaleza y la resiliencia de poder avanzar. Él es fuerte y valiente. Sin embargo, hoy ha quedado demostrado que la impunidad en Chile es un dolor latente. Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser… pic.twitter.com/4u26LXMnlu — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) January 13, 2026



Desde el mundo académico también hubo críticas al fallo y a la Ley Nain Retamal. El doctor en derecho y académico de nuestra casa de estudios, Claudio Nash, enfatizó en que esta ley debió ser vetada por el Gobierno.

La ley Nain-Retamal debió ser vetada por el gobierno, pero no solo no lo hizo, sino que la ha presentado como un logro en “seguridad”.

Ahora, es momento de hacerse cargo de lo hecho y lo omitido. pic.twitter.com/YEjqPV4WY4 — Claudio Nash (@cnashr) January 13, 2026

La directora ejecutiva de Nodo XXI, Pierina Ferretti, manifestó que l a absolución de Crespo es consecuencia de la claudicación de una parte progresismo ante el populismo penal y de su incapacidad de imprimir una mirada propia al problema de la seguridad”. La absolución de Crespo es consecuencia de la claudicación de una parte progresismo ante el populismo penal y de su incapacidad de imprimir una mirada propia al problema de la seguridad. Nuestro gobierno no debió promulgar una ley que habilita la impunidad y lesiona los DDHH. — Pierina Ferretti (@PierinaFerrett1) January 13, 2026 El Gobierno salió a responder las críticas del oficialismo. Fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien habló con la prensa al respecto. El secretario de Estado señaló que, del mismo modo en que el Ejecutivo no comentó el fallo judicial que determinó la existencia de responsabilidad penal de un agente del Estado en el caso de la senadora Fabiola Campillai, tampoco emitiría “comentarios respecto al fondo en el caso de Gustavo Gatica que se conoció el día de hoy”.

No obstante, agregó que el Gobierno solidariza con la situación de Gustavo Gatica. “Nos parece que el drama que él ha vivido —el haber perdido la visión producto de un trauma ocular por participar en una movilización— es algo que nadie quiere vivir en nuestro país”, afirmó .

Consultado por las críticas a la Ley Naín-Retamal, llamó a la cautela: “Hay que esperar el fallo, ser prudentes y no aseverar consecuencias de las cuales no estamos seguros”, enfatizando que “nuestro sistema institucional funciona con tribunales independientes”.

La defensa del fallo

Desde la derecha, el diputado Renovación Nacional, Andrés Longton afirmó que “cuando está en riesgo tu vida, quienes tienen el imperio de la fuerza legítima tienen derecho a defender su vida y la de terceros”, y cuestionó al Ministerio Público por no respetar “el principio de objetividad”, calificando como “incomprensible” la reiterada persecución penal contra Crespo.

Por su parte, la diputada y senadora electa Camila Flores (RN) celebró la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo: “se ha hecho justicia” y recalcó que “desde el día uno hemos estado apoyando al comandante Claudio Crespo; siempre hemos creído en su total inocencia y hoy ha sido absuelto, luego de más de 200 días de persecución judicial, del activismo judicial de nuestro país”.

La parlamentaria agregó que “finalmente se comprueba que él era inocente. Lo dijimos siempre: se ocuparon recursos de todos los chilenos para perseguirlo a él y a su familia; lo han funado, lo han atacado y lo han mantenido en una situación de desventaja tremenda”.

Asimismo, sostuvo, a pesar de que tanto el Tribunal como el Ministerio Público comprobaron el hecho, que “se acreditó que en ningún caso fue él quien pudo haber percutido el disparo que terminó hiriendo a Gustavo Gatica”.

Finalmente, Flores calificó la jornada como “un día importante para Chile” y “para Carabineros de Chile”, señalando que “marca un precedente, un antes y un después para todos esos carabineros perseguidos, que incluso fueron sentenciados en causas similares, como el caso de Patricio Maturana, quien esperamos sea indultado prontamente por el presidente electo José Antonio Kast”.

¿Qué es la Ley Naín-Retamal?

La Ley Naín-Retamal refuerza y protege la función de Carabineros, la PDI, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Endurece las sanciones penales para quienes agredan o maten a funcionarios policiales, restringe beneficios carcelarios y establece la presunción de legítima defensa cuando estos repelen agresiones que pongan en riesgo su vida, su integridad o la de terceros, manteniendo esta regulación en el Código Penal.

El debate por su aplicación retroactiva en el caso Crespo reabrió una profunda discusión política, jurídica y social sobre el uso de la fuerza estatal, la responsabilidad penal y los límites de la legítima defensa en un Estado democrático de derecho.