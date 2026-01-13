Luis Sánchez (PRep) apunta a Carter como posible ministro de Seguridad y descarta falta de elenco técnico

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, se refirió a los criterios que definirían la formación del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, cuya conformación ministerial se espera para el 20 de enero.

En este contexto, —en conversación con CNN Radio— el parlamentario planteó la posibilidad excepcional de que autoridades recién electas —como parlamentarios o alcaldes— no asuman sus cargos para liderar ministerios, argumentando que la gravedad de la crisis de seguridad podría demandar decisiones inéditas.

Respecto a los posibles nombres, Sánchez evitó confirmar especulaciones sobre si el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, podría encabezar la cartera de Interior o Seguridad. No obstante, defendió la búsqueda de perfiles altamente especializados, incluso si estos ya fueron electos para otros cargos.

“La crisis de seguridad puede demandar medidas excepcionales, quizás no hemos visto algo así antes, que una persona antes de asumir el cargo sea convocado a desempeñar una función de esta naturaleza”, señaló, añadiendo que “aquí lo importante es entender la magnitud de la crisis que estamos enfrentando”.

El legislador rechazó que la consideración de figuras como Carter, el general (r) Enrique Bassaletti o Cristián Araya refleje una “falta de elenco” técnico. “Los asuntos de seguridad y defensa son materia de alta especialización y en ese sentido no es extraño que sean pocas las personas que tengan un conocimiento amplio”, explicó, enfatizando que llegar a esos ministerios “no es un rol de mera administración”.

En otro ámbito, Sánchez abordó las tensiones políticas dentro de la coalición gobernante. Frente a las declaraciones del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien sugirió que el gabinete debe reflejar el peso de cada partido, el diputado hizo un llamado a superar el cuoteo político tradicional.

“Yo lo que pido es generosidad con Chile (…). Estas lógicas donde cada partido, cada sector tiene su cuota, su porcentaje, creo que no es la receta que debiésemos aplicar hoy día”, aseveró.

En tanto, en cuanto al autodescarte del diputado Johannes Kaiser para integrar el equipo ministerial, Sánchez restó dramatismo a la situación y subrayó que, más allá de los nombres, lo fundamental es la cohesión del oficialismo entrante.