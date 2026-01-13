Mara Sedini descarta revés del corredor humanitario tras portazo de Perú: "No hay ningún fracaso"

Cuando restan poco más de dos meses para la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, la definición del presidente de Perú, José Jerí, en contra de habilitar un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes irregulares a sus países de origen, abrieron un primer foco de tensión en la agenda internacional del presidente electo.

En una entrevista con CNN en Español, el mandatario peruano descartó la posibilidad de que Perú ponga su territorio a disposición para ejecutar el plan promovido por su futuro par chileno.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), la vocera Mara Sedini buscó bajar el impacto de esas declaraciones al abordar el tema desde la llamada “Moneda chica”, remarcando que los contactos entre países todavía se encuentran en una fase inicial.

“Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda. Seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, sostuvo.

Consultada por el efecto de los dichos del presidente de Perú, Sedini recalcó que el escenario no está cerrado y que el diálogo con los países de la región sigue en desarrollo: “El corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países, que queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo con la crisis migratoria”.

“Los debates a veces requieren más de una conversación y nosotros esperamos que llegue a puerto con los distintos países, y lamentamos que algunos estén celebrando que hoy día que ni siquiera el presidente ha llegado a La Moneda”, agregó, en referencia a las declaraciones del diputado Manuel Manouchehri (PS), quien sostuvo que “Kast rompió un récord histórico. Es el primer presidente electo que fracasa antes de empezar a gobernar”.

Kast rompió un récord histórico. Es el primer presidente electo que fracasa antes de empezar a gobernar. Vendió un “corredor humanitario” inexistente y Perú le dio un portazo. Mucho humo, cero gestión y la realidad chocando de frente con el marketing. — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) January 13, 2026

En la misma línea, la probable ministra secretaria general de Gobierno descartó que el escenario represente un traspié para la próxima administración. “No hay ningún fracaso, todo lo contrario. La agenda migratoria del presidente electo toma forma”, enfatizó.

Sedini también recordó que el corredor humanitario forma parte de un paquete más amplio de iniciativas contenidas en el programa del líder republicano, que incluye modificaciones legales, el cierre de fronteras, expulsiones y la entrega de visas regulares a quienes abandonen el país. “Hay una lista de medidas que es bastante amplia. El corredor humanitario es uno solo de ellas”, puntualizó.

Paralelamente, desde la Presidencia de la República se informó que el mandatario electo sostendrá este jueves una reunión con el Presidente Gabriel Boric, en el marco del proceso de transición entre ambas administraciones. El encuentro está fijado para las 8 de la mañana en el Palacio de La Moneda.

La cita se concretará tras una semana marcada por roces entre el Jefe de Estado saliente y el entrante, tensiones que comenzaron a disiparse luego de que Kast y Boric coincidieran este lunes en el Congreso del Futuro.