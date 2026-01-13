"No es un saludo a la bandera": subsecretario del Trabajo defiende proyecto de negociación multinivel

A solo tres semanas del receso legislativo y cuando quedan solo dos meses de la administración de Gabriel Boric, el Gobierno presentó este lunes su proyecto de negociación multinivel y lo ingresó al Congreso con suma urgencia. En ese contexto, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, recalcó que la iniciativa está “ad portas de comenzar una tramitación legislativa, que no es lo mismo que pensar en un saludo a la bandera”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad afirmó que se trata de una demanda histórica de las organizaciones de trabajadores: “Recordemos que nuestro sistema de relaciones laborales se basa en el plan laboral de 1979, que fue impuesto en dictadura. Por lo tanto, ha tomado tiempo, varias décadas, el poder abordar esta dimensión de la discusión laboral”.

En esa misma línea, Chacón aseguró que los anteriores proyectos del Gobierno en materia laboral —el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada y la reforma de pensiones— “pasan a ser condiciones habilitantes para poder asumir una discusión sobre negociación multinivel, lo que implica colocar dos escalones más en un sistema de negociación colectiva, porque hoy lo que nosotros tenemos es la negociación colectiva a nivel de la empresa”, indicó.

El subsecretario señaló que aún cuando queda poco tiempo de gobierno, “estamos ad portas de comenzar una tramitación legislativa, que no es lo mismo que pensar en un un saludo a la bandera”.

“Estamos discutiendo a partir de hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con una tramitación con suma urgencia, con la posibilidad de tener audiencias en paralelo a la Sala y de votar este proyecto en general en enero”, destacó.

Además, Chacon abordó las aprehensiones del mundo empresarial, reconociendo que efectivamente hay un “temor” y “mucho mito”. “Sin embargo, lo que los datos duros dicen es que eso lejos de ser una realidad es un temor que hay que conversar, y lo que justamente hace el proyecto de ley es establecer un sistema que permite tener una arquitectura de diálogo más amplia”, dijo.

Sobre el contenido del proyecto en sí, el subsecretario relevó varios elementos, entre ellos, el rol del Estado como proveedor de información sobre las organizaciones sindicales que efectivamente son representativas de los trabajadores, y también como promotor del diálogo ofreciendo beneficios a las empresas que se integren al nuevo modelo.

“El Estado pasa a ser un cristalizador, a ser un promotor del diálogo proveyendo información precisa a través de las comisiones técnicas y al mismo tiempo, también proveer la información de la representatividad de manera objetiva”, detalló.

El proyecto de negociación multinivel establece tres niveles diferentes de negociación para los trabajadores: un primer nivel sectorial, que establecerá regulaciones generales y estándares mínimo aplicables a sectores o subsectores completos de la economía; un nivel intermedio que regulará condiciones para contextos específicos como grandes faenas o proyectos; y un nivel de empresa, que ya se desarrolla en el país y que mantendrá su importancia en el nuevo esquema.