Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de Abril de 2026


Reajuste al sector público: Comisión de Hacienda despacha proyecto a Sala de la Cámara

La iniciativa, que se espera votar este miércoles en Sala, avanzó con la polémica “norma de amarre” —con los votos del oficialismo— y críticas de la oposición al financiamiento.

La iniciativa, que se espera votar este miércoles en Sala, avanzó con la polémica “norma de amarre” —con los votos del oficialismo— y críticas de la oposición al financiamiento.

NacionalPolítica

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto de reajuste al sector público, en medio de los reparos de la oposición por el financiamiento, la denominada norma de “amarre” y temas que, a juicio de los parlamentarios, debieron legislarse fuera de esta ley miscelánea.

La jornada del lunes se aprobó el 3,4% de reajuste, además del polémico artículo 114 denominado por la oposición “de amarre” y se terminó por dar luz verde a la mayoría de las disposiciones, considerando que en la instancia hay mayoría oficialista. 

Aunque el Gobierno había presentado una indicación para ampliar de dos a cinco años de contrata como requisito para ir a Contraloría frente a un despido que se considere injustificado, ésta fue rechazada y se mantuvo la disposición inicial del proyecto gracias a los votos oficialistas. 

La contralora general de la república, Dorothy Pérez, fue crítica con la disposición propuesta por el Ejecutivo y señaló en su exposición durante la Comisión que el tema debería abordarse en una reforma al empleo público. “Permite a terceros ajenos a la Administración acceder a cargos de mayor grado, en desmedro del resto de los servidores con desempeño de larga data en la institución”, dijo Pérez. 

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el el ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la comision de Hacienda en la Camara de Diputados. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el el ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la comision de Hacienda en la Camara de Diputados. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile.

“El gobierno insistió en una norma que es muy difícil de aprobar luego de lo que ha sostenido la contralora general de la república, las personas que tienen dos años solamente se consideran con confianza legítima, cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable y, por lo tanto, vamos a rechazar la norma en la en la sala”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum (RN). 

La oposición, además, mantiene sus reparos sobre el financiamiento, que es otra piedra de tope. Al respecto, la presidenta del Consejo Fiscal autónomo (CFA), Paula Benavides, señaló que, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, “para financiar el reajuste del sector público de 2026 se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha insistido en que “efectivamente esto tiene que ser financiado a través de holguras del subtítulo 21 y reasignaciones” y que siempre se ha hecho de esa manera. 

Los parlamentarios esperan votar la iniciativa este mismo miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Pymes piden alivio tributario permanente y RN emplaza a la oposición por proyecto de reconstrucción
post-title
Más allá del fin de la guerra: repercusiones del conflicto en energía, minería, alimentos y la geopolítica de Chile
post-title
Destacado por su legado en la educación pública: U. de Chile nombra Profesor Emérito al exrector Víctor Pérez Vera
post-title
Charlas, encuentros y más: Santiago se convierte en escenario de una fiesta cultural por el Día Internacional del Libro

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X