Reajuste al sector público: Comisión de Hacienda despacha proyecto a Sala de la Cámara

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto de reajuste al sector público, en medio de los reparos de la oposición por el financiamiento, la denominada norma de “amarre” y temas que, a juicio de los parlamentarios, debieron legislarse fuera de esta ley miscelánea.

La jornada del lunes se aprobó el 3,4% de reajuste, además del polémico artículo 114 denominado por la oposición “de amarre” y se terminó por dar luz verde a la mayoría de las disposiciones, considerando que en la instancia hay mayoría oficialista.

Aunque el Gobierno había presentado una indicación para ampliar de dos a cinco años de contrata como requisito para ir a Contraloría frente a un despido que se considere injustificado, ésta fue rechazada y se mantuvo la disposición inicial del proyecto gracias a los votos oficialistas.

La contralora general de la república, Dorothy Pérez, fue crítica con la disposición propuesta por el Ejecutivo y señaló en su exposición durante la Comisión que el tema debería abordarse en una reforma al empleo público. “Permite a terceros ajenos a la Administración acceder a cargos de mayor grado, en desmedro del resto de los servidores con desempeño de larga data en la institución”, dijo Pérez.

“El gobierno insistió en una norma que es muy difícil de aprobar luego de lo que ha sostenido la contralora general de la república, las personas que tienen dos años solamente se consideran con confianza legítima, cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable y, por lo tanto, vamos a rechazar la norma en la en la sala”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum (RN).

La oposición, además, mantiene sus reparos sobre el financiamiento, que es otra piedra de tope. Al respecto, la presidenta del Consejo Fiscal autónomo (CFA), Paula Benavides, señaló que, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, “para financiar el reajuste del sector público de 2026 se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha insistido en que “efectivamente esto tiene que ser financiado a través de holguras del subtítulo 21 y reasignaciones” y que siempre se ha hecho de esa manera.

Los parlamentarios esperan votar la iniciativa este mismo miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.