"Tarzán a los 64" aterriza en Santiago: Otro Tavella y los Embajadores del Buen Gusto presentan nuevo disco en Sala Master

Para Santiago Tavella, emblemático músico uruguayo y exbajista de El Cuarteto de Nos, la cita agendada para el viernes 23 de enero es especial. Ese día, el artista aterrizará en la Sala Master de Radio Universidad de Chile para brindar un concierto donde, por primera vez, contará con la compañía de su banda completa.

“El 2024 estuve dos veces en Chile tocando con músicos amigos de allá, a los que les pasé las músicas y todo eso. Y estuvo buenísimo. Ese mismo año rearmé la banda Otro Tavella y los Embajadores del Buen Gusto“, comentó el uruguayo. “Entre 2024 y 2025 grabamos el disco, así que la idea es presentarlo y tocar las canciones más conocidas de la banda. Para mí es muy importante porque venimos tocando hace ya dos años juntos y hay un ensamble realmente fantástico“.

“Tarzán a los 64” es, precisamente, el nombre del larga duración que será protagonista de la cita, que se transmitirá a partir de las 20:00 horas por el 102.5 FM. “Lo fuimos grabando en distintas etapas y me acuerdo que en las últimas nos mandábamos ideitas por WhatsApp, comentándonos ‘estas canciones van a ser más o menos así’. Pero nada de pensar un demo, una partitura o algo muy predeterminado, sino que ya sabíamos para qué lado corría cada uno y que podíamos estar tranquilos. Y eso es lo que se va a ver, esa banda funcionando a full en la Sala Master. Va estar muy divertido. Realmente la paso bárbaro cantando con ellos“, compartió Tavella.

Consultado por el origen del concepto que titula este trabajo, el músico explicó que, por un lado, “estaba la idea de cumplir 64 años. Hay una canción de The Beatles, que es uno de los grupos con los que aprendí a hacer canciones. Me acordaba de ‘When I’m Sixty-Four‘, y me dije ‘pues justo tengo 64’. El disco empieza con ‘Tarzán a los 64’, pero después hay una canción que se llama ‘El Nenito del Futuro’, y en el estribillo de esa canción dice: ‘el Nenito del Futuro tiene un OnlyFans, con fotos sin el taparrabos de Tarzán. El Nenito del Futuro tiene un OnlyFans, y cobra mucho más caro que Tarzán’. O sea que la idea de Tarzán estaba ahí”.

“Después hice lo de ‘Tarzán y Eva’, una canción cuyo título tenía hacía muchos años. Me acuerdo de un dibujo que hice y que ahora me voy a ver obligado a restaurar, que justamente representaba a Tarzán y Eva —señaló entre risas—. Y el 2010 salió la frase ‘Tarzán y Eva en el paraíso, con la manzana y la serpiente hacen un guiso’. Muchos años más tarde, el 2020, salió toda la canción. Pero son esos procesos que uno tiene en la cabeza y que se van desarrollando sin que te des cuenta, y de repente vos decís, bueno, si todo lo demás de la canción salió de repente en una tarde, ¿se demoró una tarde o 25 años?”.

“Por ese lado, y en torno a todos los procesos creativos, nunca sabemos verdaderamente cuánto tiempo los tuvimos en el inconsciente dando vueltas por ahí hasta que salieron. No podemos saber eso. Sería un acto de vanidad extremo esa cuestión de decir ‘no, eso lo empecé a escribir en tal momento y lo terminé en este otro’. Porque incluso no tenemos claro, y pensando en este dibujito, desde cuándo venías pensando en esa asociación medio absurda, que es lo de Tarzán y Eva”, añadió Tavella.

Una forma de pensar la música y el arte donde, para el uruguayo, el humor juega un rol fundamental. “Es algo que está presente casi constantemente. Te diría que el eje, desde que empecé a hacer música y arte, ha sido esta cuestión donde el humor estaba presente y era muy importante. Me llegaba y era como la zanahoria que tenía para hacer cosas”, explicó Santiago.

“Cuando veía que hacía algo y que me causaba gracia, o sentía que eso estaba rompiendo con algo, pensaba ‘estoy bien orientado por ese lugar’. Porque incluso en mis discos de repente podés encontrar algunas canciones que son serias, pero si vos te ponés a ver de dónde viene la letra y la música te das cuenta de que conviven estas dos ideas, aunque de orígenes muy distintos”, cerró en torno a su ejercicio de composición.