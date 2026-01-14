Carreras no autorizadas: Cámara de Diputados aprobó sanciones por conducción temeraria de vehículos

La Cámara de Diputados y Diputadas avanzó este martes en el proyecto que sanciona las conducciones temerarias de vehículos, ante actividades como carreras de autos no autorizadas. El texto fue aprobado por la Sala, pasando a segundo trámite legislativo en el Senado.

El proyecto modifica la Ley de tránsito y otras normas para asegurar una sanción efectiva a carreras no autorizadas y otras conductas peligrosas al volante. La propuesta, originada en moción, también aumenta las sanciones para quienes incumplan la normativa. Así, establece que quien conduzca un vehículo motorizado en una carrera no autorizada se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Esto es, entre 61 días hasta tres años de privación de libertad.

Igualmente, se aplicará una multa de dos a 10 UTM ($139.500 a 697.500 aproximadamente). La sanción se implementará, ya sea que no se ocasione daño alguno o que cause daños materiales o lesiones leves.

Pero, si como consecuencia de una conducción temeraria, se causan lesiones menos graves o graves, las penas serán más altas que las actuales. La iniciativa aumenta a presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días a cinco años). A esto se suma una multa de cuatro a 12 UTM ($279.000 a $837.000 app.).

En tanto, si se causa discapacidad o deformidad a alguna persona, las penas serán de presidio menor en su grado máximo (tres a cinco años). Y si causa la muerte, la pena aumenta a presidio mayor en su grado mínimo (cinco a 10 años). Además, en ambos casos, se aplicarán el comiso del vehículo y una multa de 20 a 50 UTM ($1.395.000 a $3.488.000), más la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.

En el debate, los parlamentarios coincidieron en que se requiere actualizar la normativa para proteger la vida e integridad de quienes usan el espacio público. En esta línea, sostuvieron que no se pueden normalizar conductas temerarias y peligrosas ni permitir que continúen las carreras no autorizadas.

A su vez, criticaron que la norma actual exige probar la realización de una competencia, cuando lo relevante es sancionar maniobras evidentes. Entre ellas, mencionaron derrapes y exceso de velocidad como conductas claras de conducción temeraria.