Detienen a tres hijos y un exyerno por la muerte de Julia Chuñil

La madrugada de este miércoles marcó un giro radical en la investigación por la muerte de Julia del Carmen Chuñil Catricura, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Tras meses de pesquisas, la Fiscalía Regional de Los Ríos, con el apoyo de Carabineros, concretó la detención de cuatro personas que, según afirman, estarían vinculadas directamente al caso.

Entre los detenidos se cuentan tres hijos de la víctima, quienes enfrentarán cargos por parricidio, y un exyerno, imputado por homicidio calificado con agravante de alevosía. Las detenciones se efectuaron en operativos simultáneos desarrollados en Máfil y Temuco, con más de un centenar de efectivos policiales desplegados.

Además de los delitos base, los cuatro imputados serán formalizados por robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años, un giro que amplía el espectro de las acusaciones y que será parte del control de detención ante el tribunal.

La investigación, que por casi trece meses ha transitado entre filtraciones, diligencias técnicas y presiones de distintos sectores, se había visto marcada por ausencia de resultados concretos y sospechas en distintas direcciones. En un momento, pericias señalaron que se habían detectado rastros de sangre en su domicilio, lo cual dio sustento a la tesis que fijó la atención hacia familiares y cercanos.

Este caso, desde su irrupción en la agenda pública, generó movilizaciones y reclamos de justicia. A principios de octubre del año pasado, por ejemplo, marchas y expresiones sociales derivaron en una causa por amenazas contra el fiscal adjunto que lideraba parte de la indagación, y en la detención de personas por esos delitos, lo que ha añadido una dimensión de atención que trasciende al proceso judicial.

Familiares de Chuñil y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos cuestionaron en múltiples ocasiones la conducción de la investigación. Denuncias por irregularidades, filtraciones de antecedentes y exigencias de cambios institucionales marcaron la relación entre la familia y el Ministerio Público.

Para la Fiscalía, en cambio, el avance logrado en las últimas horas representa un hito en una causa que había estado envuelta en interrogantes y enigmáticos silencios. Los fiscales que llevarán la formalización presentarán ante el tribunal los antecedentes que, según afirman, sustentan las imputaciones, incluidos los vínculos directos entre los detenidos y la muerte de Chuñil.

Mientras tanto, continúa la expectativa por el desarrollo de la audiencia de formalización, donde se conocerán más detalles de la acusación y las pruebas que sostienen los cargos. El caso de Julia Chuñil, finalmente, entra en una nueva fase respecto a una de las desapariciones que más conmoción ha producido en los últimos años en Chile.