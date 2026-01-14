El acto administrativo del proyecto de negociación colectiva multinivel

Señor director:

El lunes 12, a pocas semanas del término del período legislativo, el Gobierno ingresó el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. El ministro del Trabajo afirmó que se trataría del cumplimiento de un compromiso, en el sentido de que el proyecto de negociación colectiva multinivel “es hoy una realidad”. Aunque parezca obvio, no está de más señalar que enviar un proyecto sobre un tema tan relevante para el mundo sindical recién a estas alturas no equivale a un compromiso político real con esa agenda y promesa de campaña. Lo que se cumple es un acto administrativo, no el impulso de una reforma. Presentado sin tiempo para una deliberación democrática ni para una participación social efectiva, el proyecto no deja de ser un gesto meramente testimonial, para los archivos. La negociación colectiva por rama es una herramienta estructural que puede reconfigurar las relaciones de poder entre capital y trabajo, y por ello requiere debate, energía y voluntad política. En Chile, la pobreza por ingresos autónomos, antes de transferencias y subsidios, alcanza al 25 %. El trabajo en Chile está marcado por salarios muy bajos que no se condicen con los aumentos de productividad, una altísima desigualdad y una amplia unilateralidad empresarial. La negociación sectorial ha demostrado en otras partes su capacidad para mejorar los salarios y reducir las desigualdades. Presentarla así, al final del ciclo legislativo y del periodo de gobierno, y antes de salir de vacaciones, no parece sino acusar una falta de sentido transformador.

Gonzalo Durán S., académico de la U. de Chile, economista de la Fundación SOL