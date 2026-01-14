FA y PC cuestionan congelamiento del PS en la alianza oficialista: "Tenemos puntos conciliables"

El Partido Socialista (PS) oficializó la decisión de congelar su participación en las reuniones de comité político y en el cónclave oficialista del 23 de enero, a raíz de las recriminaciones en el bloque por la Ley Nain-Retamal. La norma se posicionó en el centro del debate luego de la absolución del tribunal a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, en el cual se invocó esta norma.

Luego de una reunión de emergencia, el PS resolvió cortar relaciones con sus aliados. La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, se refirió en duros términos al Frente Amplio y al Partido Comunista. “Cuando se empiezan a correr listas de las votaciones para imputar responsabilidades a compañeros de coalición, eso en la dictadura se llamaba ‘sapeo’”, declaró.

De parte del Frente Amplio (FA), su presidenta, Constanza Martínez, aseguró que existen puntos de encuentro y llamó a poner el foco en el caso judicial.

“En todas las declaraciones que han habido del oficialismo hay coincidencia en que el fallo no le dio justicia a Gustavo Gatica, por eso sorprenden las declaraciones del PS donde hacen de este fallo un problema del oficialismo. Desde nuestra parte, como Frente Amplio, nuestra crítica ha sido de fondo a poder discutir algunos principios que, quedando consagrados en la Ley Nain-Retamal, pueden tener efecto sobre las personas”, declaró.

Estamos todos de acuerdo en que la justicia no cumplió con Gustavo Gatica, todas las fuerza del oficialismo hemos sido claras en decirlo. Nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible… — Constanza Martínez (@contimartinez) January 14, 2026

“Pero nuestros puntos son totalmente conciliables, por eso hacemos un llamado a que ojalá el debate esté donde corresponde, que es poder darle justicia a Gustavo Gatica y también asegurar la no repetición de este tipo de casos que tanto daño le hicieron a la democracia en nuestro país”, agregó la timonel.

Desde el Partido Comunista (PC), el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, afirmó no creer que “la relación entre partidos y entre personas sea con amenazas, por tanto no me hago cargo de esa calificación. Tiene un bochorno a lo menos que tiene que ver cómo lo procesa. Desconozco si alguien exageró o no”.

“Yo tengo la mejor voluntad, creo que la conclusión es que, discutir la perspectiva de contenidos para tener una posición de convergencia unitaria con vista a las tareas que vienen, me refiero al próximo gobierno (…) es un reclamo, una exigencia de marca mayor”, agregó.

Declaración pública del Partido Comunista ante el fallo por responsabilidad penal en el caso Gustavo Gatica. pic.twitter.com/qwA67LbhBX — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 13, 2026

Carmona afirmó que lo anterior “supone voluntad de las partes” y que “nadie está obligado a lo imposible”. Consultado sobre si le sorprendió la actitud del PS, señaló que: “No entendí mucho, teniendo debida conciencia que siempre han habido diferencias, unas más brutales que otras”.

“A lo menos entiendo que el FA tiene una coincidencia en varias cosas con la posición que tomamos nosotros, porque ahora nos cargan toda esta contradicción solo al PC. Pero tampoco quiero hacer un frente de los que somos los del lado A o del lado B. Creo que tenemos la obligación, con vista no a nuestros partidos, sino a la gente (…) de cómo vamos a abordar las reuniones que tenemos hacia adelante”, sostuvo.

Así, el timonel comunista no descartó reuniones para limar asperezas con el PS y agregó: “Yo no soy de mea culpas, o sea, creo que primero tengo que hablar con ellos”.