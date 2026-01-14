Marco Moreno por gabinete de Kast: “Uno hubiera esperado un contraste mayor con lo que hizo Boric”

A menos de una semana de que el presidente electo, José Antonio Kast, dé a conocer su gabinete ministerial, el anuncio ha generado una amplia expectación y también críticas por algunos de los nombres que suenan.

En las últimas horas, tanto voces de izquierda como de derecha han cuestionado la posible llegada del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al Ministerio de Seguridad, sobre todo porque él acaba de ser elegido como senador por la Región de La Araucanía.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político, Marco Moreno, mostró preocupación no solo por la situación de Carter, sino que también por la abundancia de figuras independientes del círculo cercano de Kast, en desmedro de personas que podrían tender puentes con los partidos políticos.

El académico de la Universidad Central además planteó que el republicano está haciendo algo distinto a otros mandatarios, al “probar” ciertos nombres antes de anunciar su gabinete. Esto no solo lo estaría llevando a cabo a través de filtraciones, sino que también, presentándose en actividades públicas con posibles ministros.

“Parece que lo que domina es una lógica de testeo o de casting a algunos miembros del gabinete, que lo que se busca es actuar sobre seguro. Es decir, probar los nombres para que después no vaya a haber problema con alguna de esas designaciones”, comentó.

“Es lo que pasó con Jorge Quiroz, con José García Ruminot, con Claudio Alvarado y con Mara Sedini, cuando en este encuentro con Icare dio a conocer los nombres e insinuó que estos eran sus ministros. Después, hizo lo mismo cuando asistió a la Municipalidad de Santiago y se hizo acompañar por quien probablemente sea su ministra de Desarrollo Social”, ejemplificó.

Moreno señaló que otro de los temas que han llamado la atención del proceder de Kast es, justamente, la falta de una carta clara para el Ministerio de Seguridad.

El analista recordó que “seguridad es sin duda el área prioritaria del futuro gobierno de José Antonio Kast”. Por lo tanto, “la falta de definición temprana introduce dudas sobre la capacidad de implementación, más que de voluntad”.

“No es que el presidente no quiera hacerse cargo del problema, lo que estamos viendo es que hay dificultades para ese deseo, para esa voluntad, para esa decisión llevarla a la práctica”, estimó.

De todas maneras, el analista político remarcó que recurrir a parlamentarios electos, “no es un detalle técnico”, sino que “significa dejar sin representación directa en el Senado a electores que votaron para que los represente como senador Rodolfo Carter”.

“Los electores de La Araucanía tenían varias opciones y sin embargo, optaron por Carter porque creyeron que era la persona que mejor podía representarlos en el Senado. Si es que se concreta esto —porque forma parte también del casting— lo que veríamos es que se sacrifica representación, lo territorial, por tratar de cerrar un tema que ha costado bastante, como es la cartera de seguridad”, opinó.

Confianza vs puentes políticos

Marco Moreno además avizoró otro importante problema para la futura administración: el que se estén privilegiando “las relaciones de confianza personal que tiene Kast”, por sobre una coordinación con los partidos políticos que lo apoyan.

A juicio del académico, “si tú nombras ministros de tu confianza porque son amigos tuyos, porque los conociste en la universidad o te hiciste amigo de ellos en política, lo que ocurre es que se genera un círculo de confianza que puede ordenar al inicio, puede servir para actuar más articuladamente, pero si esto no se institucionaliza rápido, debilita la coordinación política”.

“Gobernar, creo yo, no es solo conseguir personas cercanas y competentes, sino que también integrar actores y ordenar la coalición que te sostiene”, agregó.

En esa misma línea, Moreno aseguró que Kast “está repitiendo el mismo error de los anteriores presidentes, cuando se rodean de gente que son muy cercanos, con los cuales tiene confianza, pero que si viene cierto cumplen con ese criterio, cumplen menos con los otros criterios como son el de las capacidades técnicas y sobre todo capacidades políticas en un sistema fragmentado”.

“Uno hubiera esperado un contraste mayor respecto, por ejemplo, de lo que hizo Gabriel Boric, quien en su primer gabinete se rodeó de gente de confianza y a los seis meses tuvo que cambiar, hacer un cambio muy significativo, volver a los viejos cuadros de la ex Concertación”, recordó.

Para Moreno, “el gabinete que presente el martes el presidente electo va a ser leído como una señal de cómo se toman las decisiones, cómo se procesan los problemas, las tensiones y cómo se ejerce el poder. La conformación del gabinete es la primera prueba concreta de gobernabilidad antes de gobernar”.