Mladen Yopo y llamado de Trump a mantener protestas en Irán: "Está jugando a debilitar a China"

Las protestas en Irán, originadas en los bazares por el alza de precios y las sanciones, se extendieron a más de 180 ciudades. Al respecto, el analista internacional, Mladen Yopo, advirtió un escenario económico crítico, un régimen debilitado y una fuerte intervención de Estados Unidos.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también doctor en Ciencia Política explicó que las actuales protestas en Irán marcan un punto de inflexión respecto de movilizaciones anteriores, pues combinan un profundo malestar económico con factores geopolíticos internos y externos que han extendido el conflicto a todo el país.



Según Yopo, a diferencia de otros ciclos de protestas en el país de Medio Oriente, este movimiento nace de un malestar económico y se origina específicamente en los bazares de Teherán, un sector históricamente aliado de la Revolución Islámica.

El académico detalló que el alza sostenida del costo de la vida de la población iraní fue el detonante. “Ven subir fuertemente el índice de precios al consumidor, una restricción del dólar preferencial y entran a protestar”, señaló. A ello se suma un deterioro macroeconómico profundo: “Lo vemos en una pérdida del rial frente al dólar, en una inflación por encima del 40% y en un aumento del desempleo y del empleo de baja remuneración”.

Pese a su peso energético global, Yopo subrayó la paradoja que representa Irán: “A pesar de ser un país industrializado, tecnologizado, segundo productor de gas y séptimo productor de petróleo en el mundo, hoy día está sufriendo situaciones económicas muy importantes”.

Para el analista, una de las principales diferencias con las protestas de 2009, 2017, 2019 y 2022 es su alcance territorial. “Empezó en los bazares, pero hoy día está extendida a más de 180 ciudades, incluso a pueblos pequeños”, afirmó, agregando que diversas reivindicaciones se han unido para “interpelar al régimen teocrático en Irán”.

Yopo enmarcó la crisis dentro de un escenario geopolítico mayor. “Irán es un país estratégicamente localizado, no solo por sus recursos, sino por su ubicación geográfica y sus múltiples fronteras”, indicó, destacando además su rol como “contrapeso a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita”.

Respecto de Washington, fue categórico: “La intervención de Estados Unidos ha estado siempre presente en Irán, sobre todo después de 1979”. En esa línea, criticó las declaraciones del presidente Donald Trump, quien a sostener las protestas. “Es una ruptura directa del derecho internacional”, afirmó, recordando sanciones, presiones comerciales y amenazas a terceros países.

Sobre el escenario interno, el analista sostuvo que el régimen “está más debilitado que antes”, especialmente tras los ataques a la infraestructura nuclear iraní y el aislamiento de sus aliados regionales. Sin embargo, advirtió que la represión sigue siendo intensa. “Se habla de alrededor de 600 muertos, pero agencias internacionales hablan hasta de 2 mil 500, más de 10 mil encarcelados y un apagón casi total de las comunicaciones”.

Según el último reporte de la organización de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, la represión de las protestas en Irán han dejado 2 mil 571 muertos, entre ellos 2 mil 403 manifestantes y 147 personas simpatizantes del gobierno.

En tanto, Yopo remarcó que lo que ocurre en Irán no puede leerse de manera simplista: “No es solo oriente versus occidente, ni solo un tema geopolítico o interno: es un fenómeno multidimensional que hoy está reflejado en las protestas en las calles”.