"No veo proporcionalidad": Boric lamenta fallo del caso Gatica y expresa dudas sobre legítima defensa

A horas de que se conociera el veredicto sobre el caso de Gustavo Gatica, el Presidente Gabriel Boric lamentó la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de absolver al excomandante de Carabineros Claudio Crespo.

En entrevista con CNN Chile, el Mandatario afirmó que lo “primero debe ser empatizar con Gustavo Gatica y su familia, destacando la humanidad y templanza” con que han enfrentado el proceso.

“Pese a todo lo que ha sufrido, Gustavo proyecta humanidad, y eso da cuenta del tremendo aporte que va a ser en el Parlamento en el futuro”, añadió.

Boric recalcó que aún no se conoce la sentencia completa, sino solo el veredicto, por lo que consideró “precipitado” sacar conclusiones definitivas respecto a los fundamentos jurídicos del fallo.

“Conocemos lo que dijo la jueza, pero no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, aseveró el Jefe de Estado.

“Resulta duro, yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande”, expresó.

El Presidente además manifestó sus dudas frente al uso de la legítima defensa como argumento absolutorio, señalando que hay “unos requisitos copulativos” para invocarlo, “y uno de ellos es la proporcionalidad”.

“A mi me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales, con todo su equipamiento, y un manifestante que no estaba armado, considerando las consecuencias que tuvo”, sostuvo.

“Yo no veo una proporcionalidad entre que le saquen los ojos a Gustavo Gatica y el riesgo del ataque”, remarcó.

Críticas por la Ley Naín-Retamal

El Mandatario también abordó las críticas de parlamentarios del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que apuntan a una responsabilidad del Gobierno por promulgar la Ley Naín-Retamal.

Sobre aquello, Boric indicó que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno, sino una fusión de diversas iniciativas de parlamentarios”.

“El Gobierno lo que hace respecto a esta ley presentada y que estaba tramitándose en el Parlamento, es intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso y el Congreso de manera muy mayoritaria toma la decisión de aprobar esta ley y efectivamente, nosotros promulgamos esta ley”, reconoció.

Boric enfatizó que aún “es muy pronto para establecer que esta ley en particular tenga una consecuencia directa con el veredicto”. Sin embargo, también observó que “ninguna ley que ha apoyado este Gobierno está pensada para garantizar impunidad para quienes cometan crímenes, menos aún tan aberrantes como el que se cometió contra Gatica”, cerró.