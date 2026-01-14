Pugna oficialista por Ley Nain-Retamal: Vodanovic ratifica suspensión del PS en comités políticos y cónclave

El Partido Socialista (PS) oficializó la decisión de congelar su participación en reuniones del comité político y en el cónclave oficialista del 23 de enero, a raíz de las recriminaciones por la Ley Nain-Retamal de parte del bloque.

La norma se posicionó en el centro del debate luego de la absolución del tribunal a Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, en el cual se invocó esta norma. Luego de una reunión de emergencia, el PS resolvió cortar relaciones con el bloque.

La información fue ratificada por la presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic: “El Partido Socialista de Chile ha actuado coherentemente con las propuestas legislativas del Gobierno y lo seguirá haciendo con lealtad, como ha sido hasta ahora. Sin embargo, hemos adoptado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en la reunión del comité político ampliado y del cónclave del oficialismo del 23 de enero”.

La tienda publicó un comunicado donde explican punto por punto su postura, junto con solidarizan con Gustavo Gatica. “Lo más penoso de todo esto es que producto de estas discusiones se haya invisibilizado la situación de la víctima, y que además se produzca una revictimización con los comentarios del fallo y con la búsqueda de responsabilidades de terceros”, agregó Vodanovic.

Compartimos a continuación una Declaración de la Dirección Nacional del Partido Socialista de Chile, en la que reafirmamos nuestro compromiso histórico e irrestricto con los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación frente a señales de impunidad en casos pic.twitter.com/sCj0KwWrTG — Partido Socialista de Chile (@PSChile) January 14, 2026



La senadora calificó como “inaceptable” que el Partido Republicano, por ejemplo, exculpe a Crespo sin que se haya terminado el juicio. Sumó que tampoco es aceptable “la cultura de la cancelación que se reinstala a partir de ayer, donde se buscan responsables de hechos en que la única responsabilidad la deben establecer los tribunales de justicia. Y se buscan entre compañeros y entre aliados”.

“En la ley tan mentada Nain-Retamal, el Frente Amplio se abstuvo. El Partido Comunista no llegó a votar por distintos motivos, en circunstancias que era una ley impulsada por el Gobierno. Estaban los ministros del Gobierno solicitando la votación y muchos de los que tenían dudas en nuestro sector votaron a favor entendiendo que era una norma necesaria, necesaria para el momento de seguridad que vivía el país y que en ningún caso tiene otro efecto que el que propiamente la ley señala”, aseguró Vodanovic.

En esa misma línea, la senadora cuestionó que “se está dejando solo al Gobierno antes de que termine, el Partido Socialista no hará eso. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día que se hará entrega del Gobierno como corresponde, pero no tenemos por qué tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición”.

“Hemos sido emplazados públicamente, cuando se empiezan a correr listas de las votaciones para imputar responsabilidades a compañeros de coalición, eso en la dictadura se llamaba ‘sapeo’, entonces, nosotros no estamos para convalidar actitudes tan graves como aquella”, agregó la presidenta del PS.