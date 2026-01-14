Pugna por Ley Nain-Retamal: Partido Socialista corta su participación en el oficialismo

La Ley Nain-Retamal se posicionó en el centro del debate luego de la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, norma que invocó el tribunal al entregar el veredicto. Personeros del Frente Amplio (FA) recriminaron al sector oficialista que la aprobó, mientras que el Partido Comunista (PC) incluso cuestionó al Gobierno por impulsar la legislación.

A raíz de estas diferencias, el Partido Socialista habría decidido cortar relaciones con el oficialismo, una información que confirmó la diputada y senadora electa, Daniella Cicardini, a TVN.

“Quedan cortadas las relaciones hasta que puedan reivindicarse y retractarse de lo sucedido”, declaró.

Además, la parlamentaria acusó al PC de actuar “de manera agresiva y desleal contra el Presidente y contra los parlamentarios que votaron a favor de la Ley Nain-Retamal”.

“Eso no lo podemos dejar pasar, porque en la práctica es ser desleal con el Presidente de la República”, aseveró.

La presidenta de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic, aseguró que próximamente darán a conocer formalmente las resoluciones adoptadas por la mesa de emergencia la noche de este martes, convocada luego de que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolviera a Claudio Crespo.

La cita —expuso la timonel socialista— fue convocada en “atención a las agresiones que sufrió el Partido Socialista ayer por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista”.

“Somos todos miembros de una alianza de Gobierno —hasta hoy día— y es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza, incluso el partido del propio Presidente de la República, los que ataquen al Gobierno”, criticó.

Asimismo, enfatizó que “cuando se ataca un proyecto de ley que fue objeto de trámite por parte de la ministra del Interior, que fue priorizado por la Segpres y que fue incluido dentro de la lista de logros del Gobierno, es muy sorprendente”.