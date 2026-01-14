Reajuste del sector público supera tenso debate en la Cámara de Diputados y avanza al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público, despachando la iniciativa al Senado tras una extensa y tensa jornada legislativa, marcada por interrupciones, cuestionamientos al financiamiento y un fuerte debate político en torno a la denominada norma de “amarre”.

El proyecto contempla un reajuste salarial de 3,4% para los trabajadores del Estado.

A pesar de que el grueso de la iniciativa tuvo el visto bueno de la Sala, todas las normas de quórum, incluyendo la de confianza legítima del personal a contrata —parte de las llamadas por la oposición como “amarres”— fueron rechazadas.

✅APROBADO | La Cámara respalda el proyecto de reajuste del sector público. ⭕️ Se rechazaron todas las normas de quórum, entre ellas, la relativa a la confianza legítima del personal a contrata. Pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 14, 2026

Durante el debate, una de las principales críticas vino desde la oposición, que apuntó a la inclusión de normas ajenas al reajuste. La diputada Sara Concha (PSC) advirtió que, si bien comparte el objetivo del proyecto, “una buena finalidad no justifica un mal procedimiento, ni menos aún una técnica legislativa que tensiona principios que son básicos de nuestro ordenamiento institucional”.

En esa línea, recordó la advertencia realizada por la Contraloría General de la República: “Sería una irresponsabilidad política e institucional que esta Cámara mire hacia el lado frente a una advertencia tan grave como esta”.

Concha sostuvo que el diseño del proyecto “pone a este Congreso contra la espada y la pared: o aprobamos normas ajenas al reajuste o ponemos en riesgo beneficios urgentes para miles de trabajadores”.

Desde el oficialismo, se defendió con fuerza la aprobación del reajuste. La diputada Consuelo Veloso (FA) fundamentó su voto a favor desde una experiencia personal. “Vengo de una familia de funcionarios públicos”, expuso, subrayando que los trabajadores del Estado “sostienen el funcionamiento de este país”. A su juicio de la frenteamplista, aunque el incremento no satisface plenamente las demandas, “es un avance, como siempre, de justicia”.

En la misma línea, el diputado Leonardo Soto (PS) confirmó el respaldo de su bancada y calificó la votación como un hito político. “Que se escuche claro: nosotros lo vamos a aprobar”, afirmó, apuntando a sectores que anunciaron su rechazo. “Van a votar en contra de los policías, de los profesores, de los trabajadores de la salud (…) para que vean disminuido su ingreso”, sostuvo, agregando que “ellos no son parásitos, como les dicen aquí en la Cámara”.

Desde la oposición, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) adelantó que su sector apoyaría el reajuste en general, pero votaría en contra de varias normas misceláneas. En su intervención, acusó al Ejecutivo de intentar resolver en esta ley “lo que no fueron capaces de hacer en todo este tiempo”, criticando además que “históricamente se tramita en noviembre y diciembre, y este Gobierno presenta el proyecto recién en enero”.

El diputado Daniel Melo (PS) también respaldó la aprobación, apuntando a una disputa ideológica de fondo. “No son parásitos (…) detrás de cada funcionario público hay familias y labores sociales urgentes para el desarrollo del país”, sostuvo, criticando lo que calificó como una “narrativa de retracción de la función social del Estado”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper explicó el sentido de su voto, señalando que apoyaron el reajuste en general para no perjudicar a los trabajadores. “La mala gestión y el mal debate del gobierno no tiene por qué perjudicar a los trabajadores en perder su poder adquisitivo”, dijo, confirmando el rechazo de su sector a las normas de amarre, pero el respaldo a disposiciones para ampliar la oferta y enfrentar las listas de espera en salud.

Con la aprobación en general en la Cámara, el proyecto de reajuste al sector público fue despachado al Senado, donde continuará su tramitación en un escenario marcado por el debate sobre el financiamiento, la confianza legítima y el alcance de la extensa ley miscelánea.