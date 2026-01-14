Senador Chahuán en Congreso Futuro: “Necesitamos un Estado que piense el futuro, lo modele y lo anticipe”

En el marco de Congreso Futuro 2026 y con la presencia del presidente electo, José Antonio Kast, se realizó el lanzamiento del libro “Anticipar para transformar Chile: una propuesta de institucionalidad del futuro”, del senador Francisco Chahuán, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural CEINA, .

La actividad contó con la participación de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, del presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, el exministro Sergio Bitar, además autoridades y referentes del mundo político, académico y técnico.

El texto propone una profunda modernización del Estado chileno a partir del concepto de gobernanza anticipatoria, incorporando herramientas de prospectiva, planificación estratégica y una visión de largo plazo para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Durante su intervención, el presidente electo José Antonio Kast destacó la necesidad de avanzar hacia un Estado capaz de anticipar los problemas antes de que se conviertan en crisis, subrayando la importancia de contar con instituciones modernas, eficientes y conectadas con las necesidades reales de las personas. En esa línea, valoró el esfuerzo del senador Chahuán por instalar la prospectiva como un eje del debate público en Chile.

Por su parte, la Rectora Devés enfatizó el rol del conocimiento, la ciencia y la universidad pública en la formulación de políticas de largo plazo, señalando que la planificación estratégica y la toma de decisiones basadas en evidencia son pilares fundamentales para una democracia sólida.

En tanto, el senador Francisco Chahuán sostuvo que: “Chile no puede seguir reaccionando tarde a los cambios del mundo. Necesitamos un Estado que piense el futuro, que lo modele y que lo anticipe, con instituciones capaces de tomar decisiones estratégicas hoy para las próximas generaciones”.

En esa línea, el parlamentario explicó que el libro identifica cinco factores críticos que marcarán el devenir del país. “Cuando uno analiza cuáles son los grandes problemas que va a tener que enfrentar el presidente y los próximos gobiernos, aparecen con claridad la migración, el crimen organizado, la crisis en salud, el déficit habitacional y el crecimiento económico”, explicó.

Asimismo, Chahuán advirtió sobre los riesgos de no anticipar escenarios, citando experiencias internacionales, y recalcó que “el futuro nos une, pero hoy no tenemos un relato común; la política se ha transformado en una trinchera ideológica cuando lo que se requiere es un acuerdo sobre el modelo de desarrollo”.

Durante el panel de comentarios coincidieron en la urgencia de mejorar la coordinación interinstitucional y elevar la calidad de las decisiones públicas, especialmente en áreas como desarrollo sostenible, innovación, seguridad, salud y educación.

El lanzamiento del libro se enmarca en los objetivos de Congreso Futuro 2026, iniciativa que busca proyectar al país hacia una agenda de desarrollo basada en ciencia, tecnología, gobernanza democrática y sostenibilidad.