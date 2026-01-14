“Vergonzoso”: parlamentarios critican posible designación de Carter como ministro de Seguridad

Los trascendidos que sitúan a Rodolfo Carter, senador electo por la Región de La Araucanía y exalcalde de La Florida, como uno de los principales candidatos para encabezar el Ministerio de Seguridad del próximo gobierno de José Antonio Kast han desatado fuertes reacciones dentro de sectores de la derecha política.

Aunque no existe aún una confirmación oficial, el nombre de Carter ha circulado con fuerza en las últimas semanas como la carta preferente para liderar la nueva cartera, especialmente por su perfil comunicacional y su presunta reputación de “mano dura” en temas de seguridad desde su gestión municipal.

Es en ese contexto que las críticas han emergido incluso entre los aliados políticos del presidente electo. La diputada Ximena Ossandón (RN) es una de las voces que dio a conocer públicamente que, en su opinión, Carter no cumple con los requisitos necesarios para asumir un ministerio tan exigente.

“Si yo fuera la Presidenta de la República, creo que hay muchas otras personas que podrían tomar ese cargo, reconociendo que es un cargo nuevo, difícil y que tiene que tener características que a mí me parece que Rodolfo Carter no cumple”, sentenció la parlamentaria en entrevista con Radio Pauta, cuestionando, además, la experiencia del senador electo en materias de seguridad pública, subrayando que carece de una trayectoria clara con las Fuerzas Armadas o las policías, componentes que ella considera esenciales para el cargo.

“Él no tiene los indicadores, para mi gusto, insisto, como Ximena Ossandón, que le permitan asumir un cargo que es tan importante. Creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, mucha puesta en escena, pero con resultados que son bastante malos“, expresó luego en un punto de prensa en el Congreso.

Además de las dudas sobre su perfil técnico, la posible designación de Carter enfrenta otro obstáculo interno: un criterio operado desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) que busca excluir de los nombramientos a personas con parentesco directo con parlamentarios, como ocurrió en casos recientes. Carter tiene un hermano diputado en ejercicio, Álvaro Carter, lo que ha levantado cuestionamientos y complicado aún más su postulación al gabinete.

Sin embargo, las críticas no se limitan a Ossandón. Diversos dirigentes de la coalición Chile Vamos señalaron que sería “cuestionable” nombrar a un senador recién electo en un ministerio clave, especialmente en un contexto de estrechos equilibrios legislativos. Así, algunos parlamentarios enfatizaron que abandonar un escaño legislativo recién ganado puede enviar una señal política negativa a los electores que lo eligieron.

“Esto choca evidentemente con la voluntad expresada por la gente en La Araucanía que lo eligió senador. Por lo tanto, a mí por lo menos no me parece una buena señal”, expresó el diputado y senador electo, Andrés Longton (RN).

Igualmente, la eventual designación también fue cuestionada por parlamentarios del progresismo. “Me parece contraproducente, contradictorio y hasta vergonzoso que un parlamentario que ha sido electo por una región que no es la de él y que, además, ha tenido una mayoría como la que tuvo Carter, que el gobierno hoy esté pensando en nombrarlo ministro de Seguridad”, manifestó el senador Iván Flores (DC).

Opinión a la que se sumó el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, quien declaró que: “Es cuestionable y no se ve bien que el ministro de Seguridad sea un parlamentario recién electo. El mensaje es malo y perjudica. La ciudadanía entrega un mandato a través de la votación que debe ser respetado y honrado”.

Consultado frente a los trascendidos del posible nuevo ministro de Seguridad y la figura del senador electo, Carter, la verdad: contraproducente y vergonzoso. pic.twitter.com/W2rVyDKKxu — Iván Flores García (@ifloressenador) January 13, 2026

Dentro de la misma coalición también expresaron reparos sobre el rendimiento de Carter durante su labor como alcalde de La Florida. Algunos críticos sostienen que, aunque su ejercicio público fue visible mediáticamente, los indicadores de seguridad en su comuna no exhiben mejoras sustantivas, poniendo en tela de juicio si su experiencia municipal es suficiente para asumir una cartera con alcance nacional.

OPEP defiende a Carter

Frente a estas críticas, la vocera del presidente electo, Mara Sedini, salió a defender el perfil de Carter, destacando su trabajo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico a nivel local.

“Todos hemos sido testigos del tremendo trabajo que hizo Rodolfo Carter en La Florida. Enfrentó la delincuencia, enfrentó el narcotráfico con profundo coraje, valentía. Con las herramientas que contaba, hizo una diferencia a nivel municipal. En ese sentido, creo que todos tenemos que valorar ese tipo de personas en nuestra política”, remarcó.

Desde el entorno de Kast se enfatiza que la decisión final sobre el gabinete dependerá exclusivamente del presidente entrante, y que habrá que esperar al anuncio formal de las designaciones para zanjar las especulaciones.

En paralelo, distintas fuentes políticas han sugerido que, si finalmente no se concreta la nominación de Carter para el Ministerio de Seguridad, podrían evaluarse otros perfiles con experiencia vinculada a las fuerzas uniformadas o con mayor trayectoria en seguridad pública. El debate en torno a este puesto pone en evidencia las tensiones dentro de la coalición gobernante mientras se acerca el anuncio oficial del gabinete.