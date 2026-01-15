35 años de LOM: "Celebrar el pensamiento crítico como práctica colectiva"

En el marco de la conmemoración de sus 35 años de trayectoria, LOM ediciones realizará en Concepción el encuentro “Lecturas en ruta desde y hacia el sur”, una intensa programación cultural que se desarrollará entre el 15 y el 18 de enero de 2026. Esto, en el Hall de la Biblioteca de la Universidad de Concepción, como parte de la Escuela de Verano UdeC.

La iniciativa contempla mesas de debate, conversatorios, presentaciones de libros y conferencias, abiertas al público general, con la participación de destacadas figuras de la literatura, las ciencias sociales, la historia, el pensamiento crítico y el periodismo.

Este encuentro busca celebrar colectivamente la historia editorial de LOM, promover el diálogo de ideas y fortalecer el acceso a la lectura y al pensamiento crítico desde una perspectiva descentralizada y latinoamericana.

Fundada en 1990, LOM ediciones es una de las editoriales independientes más relevantes de Chile y América Latina. Su catálogo —con más de mil títulos publicados— abarca áreas como pensamiento crítico, ciencias sociales, historia, derechos humanos, feminismos, literatura chilena y latinoamericana, consolidando un proyecto editorial comprometido con la memoria, la reflexión política y la transformación social.

A lo largo de sus 35 años, LOM ha publicado a autoras y autores fundamentales del debate contemporáneo y ha sostenido una activa política de descentralización cultural, llevando libros y pensamiento crítico a regiones, ferias, universidades y espacios comunitarios.

Invitadas e Invitados destacados

Ramón Díaz Eterovic – Premio Nacional de Literatura 2025

Kathya Araujo – Socióloga, académica e investigadora

Rossana Dresdner – Premio Municipal de Literatura de Santiago 2025

Danilo Martuccelli – Sociólogo

Mario Garcés – Historiador

Paulo Slachevsky – Director de LOM ediciones

Autoras, autores y académicos del catálogo LOM y de la Universidad de Concepción

Programación (resumen)

Jueves 15 de enero

Mesa de debate: La novela negra: ¿la nueva literatura social del siglo XXI?

Con Ramón Díaz Eterovic y autores del género.

Viernes 16 de enero

Conversatorio con Ramón Díaz Eterovic , Premio Nacional de Literatura 2025.

Presentación del libro “ Fracturas y utopías. Concepción 1960–1974″.

Mesa Un pasado que divide y los silencios de la memoria.

Presentación del libro “ Tu memoria en mis ojos” , de Rossana Dresdner.

Sábado 17 de enero

Mesa sobre Palestina, colonialismo y barbarie contemporánea.

Presentación revista Actuel Marx / Intervenciones N°35.

Mesa I dentidad y clase social: ¿dos izquierdas irreconciliables?

Presentación del libro “ Tejiendo rebeldías. Escritos feministas de Julieta Kirkwood”.

Domingo 18 de enero

Conferencia de cierre:

Siete claves para entender la sociedad chilena hoy , por Kathya Araujo.

Todas las actividades se realizan en el Hall de la Biblioteca UdeC y la entrada liberada.